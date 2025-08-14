Високата зона на Радомир със строг режим, хората излязоха на протест: Спират ни водата всяка вечер и през деня без предупреждение

Жителите във високата зона на Радомир не издържаха на постоянното безводие и излязоха на протест. Според протестиращите ВиК – Перник прекъсва водоподаването всяка вечер за над 8 часа и допълнително през деня без предварително предупреждение и без обявен режим.

На празници водата спира напълно, понякога за повече от 48 часа.

Хората твърдят, че търпят материални щети по домакинската техника, както и риск за здравето заради липса на елементарни хигиенни условия. Проблемът бил повече от 40 години. За бездействието обвиниха предходния градоначалник, провалил спечелен от предшественика му проект за цялостна подмяна на ВиК мрежата. Те бяха категорични, че настоящият кмет Кирил Стоев прави усилия за решаване на проблема с водата в цялата община.

От ВиК – Перник съобщиха, че причината за липсата на вода през последните дни е изгоряла помпа на ПС „Сиреняците“. До подмяната й с нова във високата част на града се налага режим на водоподаването. Вода ще има от 06:00 ч. до 10:00 ч. и от 18:00 ч. до 22:00 ч. Чешмите пък ще са сухи съответно от 10:00 ч. до 18:00 ч. и от 22:00 ч. до 06:00 ч.

Режимът ще се прилага от служители на ВиК – Перник. Предприетите мерки са с цел недопускане на криза с водоснабдяването и осигуряване на минимално необходимите количества вода за всички потребители.

От ВиК съобщават, че помпата е изгоряла на 1 август. Наложило се превключване на водоподаването от „Врелото“, но източникът се оказал недостатъчен да захрани високата зона. Водното дружество закупило няколко помпи през последната година и лимитът за това е изчерпан. Обявяването на обществена поръчка за нова помпа ще отнеме месеци и ще задълбочи кризата, затова от ВиК молят общината за съдействие за закупуване на нова помпа.

До решаване на проблема високата зона на Радомир остава на режим.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






