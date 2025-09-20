Висок риск от пожари през почивните дни

В последния дълъг уикенд, с който изпращаме лятото, рискът от разпалване на пожари остава висок. Почивните дни ще са сравнително топли, валежи не се очакват, а в голяма част от страната влагата в почвата е сведена до минимум. Прогнозите са за ветрове със силни локални пулсации, особено в Източна България. Прогнозите обещават сухото и топло време да се запази поне до 25 септември.



Към метеорологичните фактори добавяме човешката дейност. Сезонът е характерен с разчистването на земеделски площи и подготвянето на зимнина. Често това е съпроводено с палене на огън в дворове и по полета.

Степента на пожароопасност в цялата страна остава висока. Според картата на Националния институт по метеорология и хидрология обширните равнинни и предпланински райони са най-уязвими към бързо разпалване на огън.







