Висши служители на сръбското МВР са обвинени в незаконни арести и сексуално малтретиране на протестиращи

Прокуратурата в Белград е започнала предварително разследване на действията на висши служители на сръбското МВР по време на протестите през август, които избухнаха с нова сила като част от многомесечните антиправителствени демонстрации, предадоха местни медии, цитирани от БТА.

„Това е един от редките случаи, в които прокуратурата се е самосезирала и е образувала досъдебно производство без съдействието на полицията, срещу лица, носещи униформи, въпреки че те не са ги носили по време на протестите“, каза пред опозиционната на Александър Вучич телевизия Ен 1 сръбският адвокат Александър Оленик.

В средата на август студентката от Белградския университет Николина Синджелич заяви, че е била малтретирана и заплашвана с изнасилване от страна на Марко Кричак, ръководител на Звеното за охрана на определени лица и обекти към Министерството на вътрешните работи на Сърбия, след като е била арестувана по време на протест в сръбската столица.

Тогава вицепримерът и министър на вътрешните работи Ивица Дачич отхвърли обвиненията и съобщи, че Синджелич е арестувана, защото е участвала в незаконна блокада на движението в центъра на Белград на 14 август около 23:00 ч. местно време 00:00 българско) заедно с петима души, които хвърляли сигнални ракети по полицаите.

Дачич отхвърли и обвиненията в превишаване на правата на висшите полицаи в същата нощ.

Видеокадри от 14 август, разпространени в социалните мрежи и в някои телевизии, показаха как в гаража на сградата на сръбското правителство протестиращи са коленичили с белезници на ръцете, а зад всеки един от тях е застанал по един полицай.

По-късно няколко от арестуваните заявиха, че по това време служители на Звеното за охрана на определени лица и обекти към сръбското МВР „незаконно са ги лишили от свобода на улицата, отвели са ги в гаража на сградата на сръбското правителство, където са ги принудили да коленичат, стъпквали са ги, удряли са ги и са ги заплашили, че ще ги застрелят в главата, като са им отнели и счупили мобилните телефони.“

В края на август Николина Синджелич подаде жалба до прокуратурата срещу началника на Звеното за охрана на определени лица и обекти Марко Кричак, а в нейна защита бяха организирани демонстрации в Белград и други сръбски градове.

В Сърбия се провеждат масови антиправитествени протести, оглавени от студенти, с искане за свикване на предсрочни избори и наказания за виновните за смъртта на 16 души, които загинаха след срутване на козирката на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад на 1 ноември миналата година.

Novini.bg





