Витамини срещу умората: Какво наистина работи

Изтощени ли сте често, дори след добър сън? Имате ли бледа кожа, косопад или резки смени в настроението? Тялото ни винаги изпраща сигнали, когато нещо не е наред – особено при недостиг на витамини и минерали. Проблемът е, че често ги пренебрегваме, докато не стане сериозно.
Симптомите на недостиг на витамини и минерали са:
- Постоянна умора – възможен недостиг на витамин B12, желязо или витамин D
- Косопад и чупливи нокти – липса на биотин, цинк или желязо
- Суха кожа и рани, които заздравяват бавно – дефицит на витамин C или цинк
- Раздразнителност, тревожност, стрес – недостиг на витамини от група B и магнезий
- Крампи в краката – възможен недостиг на калий, магнезий или калций
Хапчета или храна
Храната трябва да бъде основният източник на витамини и минерали. Натуралните хранителни вещества се усвояват по-добре и съдържат допълнителни ползи – фибри, антиоксиданти и ензими.
Хранителни добавки може да са необходими при силен стрес, изтощение или болест, за хора на диета (вегани, с алергии), при доказан дефицит (установен с кръвен тест).
Витамини и минерали срещу стрес, умора и изтощение:
Витамин B комплекс– за нервната система и енергията
Можем да си го набавим с яйца, пълнозърнести храни, месо.
Магнезий – намалява стреса, подпомага съня и мускулната функция. Източник са банани, ядки, зелени листни зеленчуци.
Желязо -против анемия, повишава енергията. Източник е червеното месо, спанака, лещата
Витамин D -подобрява настроението, имунитета и енергията. Източник са яйцата, мазната риба.
Витамин C -намалява умората, поддържа имунитета. Съдържа се в цитруси, чушки, киви.
Съветите са да не се самолекуваме с добавки, а да се консултираме с лекар или диетолог.
Тялото знае как да ни покаже, че нещо му липсва – остава само да го чуем. Правилната храна, движение и осъзнат подход към здравето са най-добрите ти съюзници в борбата със стреса и умората.