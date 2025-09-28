Витамини срещу умората: Какво наистина работи

Изтощени ли сте често, дори след добър сън? Имате ли бледа кожа, косопад или резки смени в настроението? Тялото ни винаги изпраща сигнали, когато нещо не е наред – особено при недостиг на витамини и минерали. Проблемът е, че често ги пренебрегваме, докато не стане сериозно.

Симптомите на недостиг на витамини и минерали са:

Постоянна умора – възможен недостиг на витамин B12, желязо или витамин D

Косопад и чупливи нокти – липса на биотин, цинк или желязо

Суха кожа и рани, които заздравяват бавно – дефицит на витамин C или цинк

Раздразнителност, тревожност, стрес – недостиг на витамини от група B и магнезий

Крампи в краката – възможен недостиг на калий, магнезий или калций

Хапчета или храна

Храната трябва да бъде основният източник на витамини и минерали. Натуралните хранителни вещества се усвояват по-добре и съдържат допълнителни ползи – фибри, антиоксиданти и ензими.

Хранителни добавки може да са необходими при силен стрес, изтощение или болест, за хора на диета (вегани, с алергии), при доказан дефицит (установен с кръвен тест).

Витамини и минерали срещу стрес, умора и изтощение:

Витамин B комплекс– за нервната система и енергията

Можем да си го набавим с яйца, пълнозърнести храни, месо.

Магнезий – намалява стреса, подпомага съня и мускулната функция. Източник са банани, ядки, зелени листни зеленчуци.

Желязо -против анемия, повишава енергията. Източник е червеното месо, спанака, лещата

Витамин D -подобрява настроението, имунитета и енергията. Източник са яйцата, мазната риба.

Витамин C -намалява умората, поддържа имунитета. Съдържа се в цитруси, чушки, киви.

Съветите са да не се самолекуваме с добавки, а да се консултираме с лекар или диетолог.

Тялото знае как да ни покаже, че нещо му липсва – остава само да го чуем. Правилната храна, движение и осъзнат подход към здравето са най-добрите ти съюзници в борбата със стреса и умората.





