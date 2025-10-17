Витамин А – еликсир на младостта

Витамин А е силен имуностимулатор, спечелил е наименованието си еликсир на младостта поради чудотворното си действие върху кожата и се нарича още витамин на растежа. Какво още не знаете за витамин А?

Витамин А е мастноразтворим, познат в две форми – ретинол и каротин (провитамин А). Той не се произвежда от организма, поради което трябва да се набавя чрез храната. Но не бива да се приемат големи количества витамин А поради опасността от настъпване от хипервитаминоза. Организмът успява да задържа достатъчно големи количества от витамина, като най-големи са запасите, намиращи се в черния дроб. Прекомерният прием на витамин А може да доведе до болки в корема, главоболие, нервност, болки в костната система, повръщане, размазано виждане.



Функции на витамин А:

Каротинът спомага за растежа и развитието на здрава костна система. Витамин А е необходим и за доброто състояние на венците, зъбите, косата и ноктите. Липсата на витамин А в организма води до косопад, суха и чуплива коса, суха, тъмна, загрубяла, врoгoвена кожа, забавен растеж.

Подобрява състоянието (здравина, еластичност и въобще цялостен външен вид) и функциите на кожата и кожните жлези. Ето защо витамин А се нарича още еликсир на младостта . Той стимулира образуването на колаген, поради което се смята, че ретинолът има способността да изглажда кожата и да премахна бръчките до известна степен.

Важен е за доброто зрение , а липсата на витамин А в организма може да доведе до ксерофталмия (увреждане роговицата на окото) и кокоша слепота.

Витамин А е силен имуностимулатор . Без наличието му организмът е податлив на вируси, инфекциозни заболявания и прочие.

Подобрява обмяната на веществата.

Витамин А е силен антиоксидант, като предпазва организма от негативните влияния на околната среда.

Богати на витамин А са както животински, така и растителни продукти – яйца, черен дроб, мляко, рибено масло, ябълки, праскови, кайсии, шипка, слива, касис, моркови, тиква, червени чушки, домати и повечето цитруси.



Необходимата дневна доза витамин А е между 6 и 8 мг. Обикновено хората, болни от рак, туберкулоза, със заболявания на бъбреците, простатата, с проблеми с храносмилателната и отделителната система се нуждаят от по-големи количества витамин А.