Витамин В12 – защо е толкова важен

Витамин В12, известен още като кобаламин, е един от осемте витамина от групата В. Витамин В12 е необходим за здравето и правилното функциониране на нервната тъкан, мозъчната функция и червените кръвни клетки. Научете всичко за витамин В12 и защо е толкова важен.

Приемате ли достатъчно количество витамин В12?

Ако искате да бъдете здрави, трябва да сте сигурни, че в организма ви има нужното количество от кобаламина, както още се нарича витамин В12. Този витамин играе важна роля в много процеси в тялото, а неговият дефицит може да доведе до редица здравословни проблеми.

Тъй като човешкият организъм не синтезира сам В12, вие трябва да си го набавяте чрез храната или с помощта на хранителни добавки. А набавянето трябва да бъде редовно, тъй като тялото не съхранява витамин В12 дълго време. Всяко излишно количество пък се изхвърля заедно с урината.

Значение на витамин В12

Витамин В12 играе жизненоважна роля за нормалното функциониране на мозъка, нервната система, както и при образуването на червени кръвни клетки. Витамин В12 също така помага да се регулира и синтезира ДНК. Освен това той подпомага абсорбирането на фолиева киселина и улеснява освобождаването на енергия. Недостигът на витамин В12 може да направи човек по-податлив на инфекции.

Хранителни източници на витамин В12

Витамин В12 се съдържа предимно в животинските продукти: яйца, риба, различните видове месо, морски дарове, мляко, сирене, кисело мляко. В12 може да бъде открит и в някои хранителни продукти от мая.

Веганите и вегетарианците могат да си набавят витамин В12 чрез хранителни добавки. Това е особено важно по време на бременност и кърмене. Задължителна е обаче консултацията с лекар преди приема на каквато и да е добавка.

Дефицит на витамин В12

Най-точно дефицитът на витамин В12 може да бъде установен чрез кръвен тест. Недостигът на този ценен витамин може да доведе до потенциално тежки увреждания, свързани най-вече с нервната система и мозъка. Дефицитът на витамин В12 може да причини и анемия. Дори и по-ниските нива на витамин В12 може да накарат човек да изпитва депресия, да има проблеми с паметта, зрението и да бъде уморен. Недостатъчното количество на витамин В12 в организма би могло да доведе още до запек, загуба на апетит, отслабване.