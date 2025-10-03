Витамин D: Защо тялото се нуждае от него и кога лекарите го предписват

Витамин D помага на костите да останат здрави, поддържа имунитета и дори влияе на настроението. В същото време той е пълноценен медицински продукт, който има ясни показания и дозировки и трябва да бъде предписан от лекар, защото излишъкът може да причини здравословни проблеми. За това разказа семейният лекар Марта Билчак пред журналист на UNN .

Какво е витамин D?

Витамин D е мастноразтворим витамин, който действа в тялото почти като хормон и влияе върху много важни процеси.

В какви случаи се предписва витамин D?

Витамин D3 се произвежда в телата ни, когато сме изложени на слънце, средно между 11:00 и 15:00 часа, в зависимост от сезона. СЗО обаче препоръчва да се избягва обедно слънце и да се използва SPF защита. Поради това хората, които рядко излизат на слънце, работят на закрито през по-голямата част от времето или живеят в региони с кратки дневни часове, може да се нуждаят от допълнителна доза от този витамин.

Лекарите също предписват витамин D:

кърмачета и деца за предотвратяване на рахит;

пациенти с повишен риск от остеопороза или след фрактури;

възрастни хора, чиято кожа синтезира този витамин по-слабо с възрастта и чиито кости стават по-крехки;

бременни и кърмещи жени, за да осигурят нормалното развитие на детето и да поддържат собственото си здраве.

Във всички случаи, при условие че дефицитът му бъде потвърден при изследванията, подчертава лекарят.

Дефицитът на витамин D може да се прояви по различни начини: появява се хронична умора, човек често боледува поради намален имунитет, изпитва редовни болки в мускулите и костите. Раните зарастват бавно, настроението се променя, а склонността към депресия се увеличава.

За да определите точно нивото си на витамин, е необходимо да си направите кръвен тест за 25(OH)D и едва след това, по препоръка на лекар, да приемате добавки.

Излишъкът от витамин може да доведе до повишени нива на калций в кръвта и други нежелани реакции.

Източник: unn.ua, vesti.bg