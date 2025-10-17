Топ теми

Витамин D – слънчевият хормон

Витамин D е единственият витамин, който организмът може сам да образува под въздействието на слънчевата светлина. Витамин D е важен за растежа, тъй като регулира калциево-фосфорната обмяна в организма.

Витамин D, наричан още калциферол, e мастноразтворим витамин, който се натрупва и съхранява дълго време в мастните тъкани. Tоест не прекалявайте с приема на витамин D, тъй като това може да доведе до хипервитаминоза и завишени нива на калций, а впоследствие – до запек, главоболие, жажда, слабост, гадене, липса на апетит. Високите дози витамин D могат да предизвикат отлагане на калций в меките тъкани, което да доведе до увреждане на бъбреците и сърдечносъдовата система.
Витамин D е важен за растежа и укрепването на костната структура, спомага за усвояването и поддържането на подходящи нива на калций и фосфор (важен за минерализирането на костите) от организма.


Как организмът ви да си набави витамин D?  

Млякото е богат източник на витамин D, както и всички млечни продукти, също и сьомгата, скаридите, яйцата, черния дроб. Витамин D неслучайно е наричан слънчев хормон заради възможността да се образува в организма под въздействието на слънчевата светлина. Когато ултравиолетовата светлина попада върху кожата, тя влияе на кожните клетки и превръща една форма на холестерол в тях (7-дехидрохолестерол) в холекалциферол – форма на витамин D3.

Недостигът на витамин D може да доведе до редица заболявания на костната система. Смята се, че витамин D е от голямо значение за превенцията от някои тумори, също е способен да регулира растежа и функцията на мозъчните клетки. Витамин D е важен за имунната система и има противовъзпалително действие. Може да играе важна роля в предотвратяването на заболявания като рак на гърдата, атеросклероза, депресия, епилепсия, хипертония, остеопороза, възпаление на венците, псориазис, периодонтална болест, остеомалация.

