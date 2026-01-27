„Вихрен ветерани“ с 31 медала на международен турнир по плуване в София, дама от „GD Sport” с приз за №1

Тимът на „Вихрен ветерани“ направи отличен старт на сезона и спечели 31 медала от III международен турнир по плуване „Дамини мастърс“ в София. Санданчани демонстрираха завиден коефициент на полезно действие и само един от тях се размина на косъм с почетната стълбичка, ала отстъпваха значително по численост на конкурентите си и останаха пети в отборното класиране. Единствената дама сред тях – Елица Младенова, заслужи 2 сребърни и 1 бронзов медал във възрастова група 30-34 г. Нейният баща и световен шампион по водно спасяване Валентин Митрев (60-64 г.), който е треньор в ПК „Вихрен“, взе 2 златни медала, сребро и бронз. Най-младият сред южняците Стоян Карпатов (25-29) е с 3 първи и 2 втори места, Николай Чаркчиев (75-79) има злато и 5 сребърни, Димитър Стоянов (50-54) – злато и 3 сребърни, Георги Лазаров (50-54) – 2 сребърни, Антони Анастасов (80-84) – сребро и 2 бронза, Стоян Петков (50-54) – сребро и бронз, по веднъж трети са Борислав Иванов (50-54) и Лъчезар Кръстев (60-64), а Илчо Илков (75-79) завърши четвърти и 3 пъти пети. Представители имаше и „GD Sport” (Бл). Юлияна Новоселска (55-59) се върна в сините коридори след близо 2 г. пауза и грабна 3 златни и 2 сребърни отличия, както и индивидуален приз за най-много точки по таблицата на световната федерация, а Борис Захариев (50-55) е два пъти четвърти. В проявата, арена на която стана закритият басейн с олимпийски размери „Спартак“, се включиха 249 състезатели на 38 клуба от 10 държави.

Част от плувните ветерани на клуба от Сандански се радват на отличията си в столицата Юл. Новоселска (в средата

ИВАН ДИМИТРОВ