„Вихрен“ вкара в генералната репетиция на „Левски“ за Суперкупата

„Левски“ победи „Вихрен“ с 3:1 в заключителна си зимна контрола вчера. Мачът се игра на официалния терен на стадион „Георги Аспарухов“, а сините резонно имаха инициатива през цялото време. В 4-та мин. Станислав Нисторов спаси близък удар на ексорлето Радослав Кирилов, после Атанас Килов затвори симитличанина навреме. Рутинно бръкване в краката на ирландеца Армстронг Око-Флекс от Иван Арсов се стори достатъчна причина за рефера Стоян Арсов да отсъди дузпа в 8-та мин. От бялата точка Евертон Бала стреля силно в ъгъла и откри резултата – 1:0. Отсреща кресненецът Венцислав Бенгюзов изпълни фал в 15-та мин., но нямаше достатъчно сила, за да изненада Мартин Луков. Добро двойно подаване между Марио Ивов и Александър Башлиев в 27-та мин. завърши с шут на бранителя в обсега на синия вратар. След половин час игра Лео Пимента центрира отдясно, ала ударът на Уасим Ауахрия не намери целта. В ответната атака капитанът на домакините Георги Костадинов би опасно отдалеч и се наложи Нисторов да избива в корнер, малко по-късно санданският страж парира и удар на Кирилов.

Титулярите на „Вихрен“ на ст. „Г. Аспарухов“

В. Бенгюзов /вляво/ води битка с последния нов при сините А. Око-Флекс

Есенната звезда на санданчани Л. Пимента /вляво/ не успя да блесне срещу един от кандидат купувачите си

М. Сула в спор с Ив. Арсов, миг преди да обстреля Ст. Нисторов

Щабът на гостите в състав П. Маникатов, Б. Кьосев, Н. Георгиев, Г. Шейтанов и В. Георгиев със сигурност си е сверил часовника в спаринга с „Левски“



Треньорът на „Левски“ Хулио Веласкес пусна 8 резерви за началото на втората част и двама от тях конструираха втория гол. В 47-та мин. флангово центриране на Асен Митков позволи на Фабио Лима да отбележи неспасяемо с глава в мрежата на Петър Дебърлиев. Минути по-късно Лима можеше да вкара още веднъж, но Дебърлиев отби. В 63-та мин. Лео Пимента получи пас зад гърба на защитата и стреля слабо в ръцете на Луков. В 73-та мин. мощна левачка на Марин Петков мина встрани. След нови 180 секунди удар на Лима срещна тялото на Ив. Арсов, Митков пое отбитата топка с изящен външен фалц и я прати в десния ъгъл за 3:0. Веднага след центъра Бебе отне от Петков и с помощта на Александър Бастунов кълбото стигна до Даниел Манолев, който от границата на пеналта без колебание порази мрежата – 1:3. Рилдо не успя да преодолее Дебърлиев в следващите секунди, в 80-та мин. Пимента получи пас от Методи Костов, но и този удар на бразилеца не бе опасен. Последната голова възможност бе пред вратата на еделвайсите и дойде в 88-та мин. чрез Карлос Охене, който стреля отблизо, но Дебърлиев ефектно плонжира и изби в корнер.

Това бе втори пореден успех на столичани и генерална репетиция преди мача за Суперкупата с „Лудогорец“ във вторник, а бяло-зелените продължават да търсят първа победа през зимния анктракт.

„ЛЕВСКИ“: Луков, Алдаир, Димитров, Макун, Майкон, Г. Костадинов, Бурас, Сула, Око-Флекс, Кирилов, Евертон /Камдем, Серафимов, Охене, Търдин, Петков, Митков, Рилдо, Лима/.

„ВИХРЕН“: Нисторов, Башлиев, Арсов, М. Бачев, Килов, Бенгюзов, Климентов, Т. Костадинов, Пимента, Ивов, Ауахрия /Дебърлиев, Ал Бадарин, Бастунов, Костов, Манолев, Бебе, Хамед, Тренков, Лазаров/.

СТАНЧО СТАНЧЕВ