„Вихрен“ влиза в дербито на „Цар Самуил“ с 3 дни повече за възстановяване

Остават още 2 дни до югозападното дерби във Втора лига между „Беласица“ и „Вихрен“. Всеки от съперниците има своите предимства, но футболният сблъсък е троен, казано на тото език. Едно от преимуществата на гостите се корени в по-добрата моментна форма на състава на Борислав Кьосев-Боце, който записа мечтано завръщане сред професионалистите и натрупвайки 10 точки от началото, неслучайно е в челото на класирането. Друг не по-малко важен плюс за санданчани са 3-те дни в повече, които те имаха за подготовка за визитата на стадион „Цар Самуил“, заради факта, че комитите играха мача си с дубъла на ЦСКА 72 часа след срещата между „Вихрен“ и „Дунав“ в Сандански. Огромният коз в ръкава на бяло-червените е мощната подкрепа от трибуните, която те несъмнено ще получат въпреки слабия старт в първенството и последното място, което заемат с едва 2 т. На страната на петричани е и традицията, според която „Беласица“ е по-успешният от двата тима в директните битки, особено в последните им мачове в Югозападната Трета лига, преди комитите да се изкачат по-нагоре.

Капитаните на „Вихрен“ Д. Пехливанов /сн. 1/ и на „Беласица“ В. Костов /сн. 2/ някога са били в отсрещния лагер Ат. Димитров-Малкия Джаич записа доста мачове за санданчани, преди за втори път да се завърне на „Царя“



Паритет сочи еднаквият брой опитни играчи от двете страни, както и идентичните проблеми на двамата млади наставници, свързани с покриването на квотата U21, заради контузии и наказания на младоците в двата лагера, които досега печелеха треньорското доверие от началото на кампанията. Любопитно е, че водещи футболисти на опонентите са обличали екипа на съперника в определени периоди от своите кариери. Актуалният капитан на еделвайсите Даниел Пехливанов бе част от „Беласица“ от март 2022 г. до края на успешния щурм към професионалната промоция, но после се премести в „Монтана“. За бяло-червените Дани изигра 16 мача и вкара 3 гола под ръководството на Николай Николов-Чезето и помогна за първото място. Колегата му с лентата отсреща Валентин Костов изкара цялата 2020 г. с бяло-зеления екип, друг централен бранител от формацията на Христо Господинов, Атанас Димитров-Джаич, също носеше цветовете на „Вихрен“ през периода 2018-2019 г. Резервният краен защитник на „Бела“ Христо Петров-Гицата пък е родом от Сандански, но е играл за тима от родния си град само като дете, преди до продължи в ДЮШ на „Пирин“ (Бл).

