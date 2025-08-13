„Вихрен“ губи за дълго основен играч, ултрасите роптаят срещу дублиращите отбори

Освен че усети за сефте вкуса на загубата след завръщането си в професионалния футбол на гости на ЦСКА II през уикенда, „Вихрен“ загуби поне до края на полусезона лятното си попълнение Алекс Веселински. В самото начало на мача с дубъла на армейците 20-годишният централен халф на еделвайсите се контузи и бе заменен принудително, а при разчитането на резултатите от ядрено-магнитния резонанс се оказа, че младокът е скъсал предна кръстна връзка на дясното коляно. „При рутинен отскок и последващо приземяване коляното ми поддаде. За жалост ситуацията не е добра, налага се операция. Ще бъде насрочена след десетина дни, нека оттокът да спадне малко. И това го има във футбола, но вярвам, че ще се завърна на терена по-силен от всякога. Едва ли обаче ще се случи преди Нова година“, коментира сакатлъка потъпевшият, за когото това е първа контузия от подобен характер. Веселински пристигна в курортния град като част от групата играчи на „Марек“, заменили Дупница със Сандански. В края на подготовката той бе одобрен от старшията Борислав Кьосев и предвид възрастта му, която покрива изискванията на Наредбата на БФС за използване на млади футболисти, се превърна в основна фигура от титулярния състав. В първите два мача от първенството, които бяло-зелените спечелиха, започваше от 1-ия съдийски сигнал и свърши добре своята работа, а в стартовия двубой в Горна Оряховица вкара дебютния си гол за „Вихрен“.

Феновете в Сандански пък възнегодуваха срещу наличието на дублиращи отбори във Втора лига. „Ето това са тези втори отбори! Нямат място в „Б“ група, дори във „В“ група! В един мач играят с юноши, в следващия с пет-шест човека от първия отбор. Вредни са и моментално трябва да се разкарат!“, беснееха разочарованите привърженици. „Когато играе с юноши – пада от всеки, сваля пет човека от първия отбор и бие. Това с тези дубъли в професионалния футбол трябва да приключи“, мрачно констатираха ултрасите в продължение на темата. „Горе главата, има ги и тези мачове. Взимаме си поуките и другата седмица поправяме грешките. Пълна подкрепа за отбора и ръководството“, опита да върне оптимизма разпяващия агитката лидер на „Трибуна Вихрен“ Константин Стаев.

Контузията срещу ЦСКА II вади за месеци напред от строя Ал. Веселински /в средата След поражението от ЦСКА II феновете на „Вихрен“ призоваха за изхвърляне на дублиращите състави от професионалния футбол

