„Вихрен“ засили бразилец в Своге, юношата на „Севиля“ пристигна в Сандански

Челникът „Вихрен“ преотстъпи бразилския халф Юри Пинейро на „Спортист“ (Своге) преди дербито с „Пирин“ в понеделник. Двата тима спечелиха последните си мачове предишната седмица и сега ще опитат да продължат с победите. „Надявам се, че успехът в комшийското дерби с „Беласица“ ще импулсира още повече санданската публика и в понеделник повече хора ще дойдат на мача с „Пирин“. Очакваме доста хора от Благоевград и в крайна сметка присъствието на трибуните да се доближи до онова от турнирния мач за купата на България с „Левски“ преди няколко години. В Петрич в сектора за гости бяхме 150-160 човека, поне още толкова наши привърженици се установиха на другите трибуни, защото е практика петричани и санданчани да гледат заедно мачовете на отборите си, отделените сектори са за ултрасите. Така ще бъде и сега на мача с „Пирин“. Отборът ни постепенно набира скорост и дано това да продължи в поредното регионално дерби и да запишем поредния успех срещу качествен регионален съперник, който играе доста успешно навън“, коментира вчера президентът на еделвайсите Георги Манолев.

По същото време в курортния град от Испания пристигна последното засега ново попълнение на бяло-зелените Антонио Котин. 29-годишният халф дойде у нас със съпругата си и бебето им, очакваше снощи да направи встъпителна тренировка с бъдещите си съотборници, като вероятността юношата на „Севиля“ да излезе срещу орлетата в понеделник е почти нулева. В състава на Борислав Кьосев-Боце след изтърпяно наказание се завръща Атанас Килов, но след доброто представяне на заместилия го на фланга на защитата Адриян Видинов срещу „Бела“, в последния момент ще се решава кой да започне срещу благоевградчани.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





