„Вихрен“ и дубълът на ЦСКА извъртяха безголово равенство в отложения мач

„Вихрен“ и дубълът на ЦСКА завършиха 0:0 в отложения мач помежду си, който бе преместен за вчера заради обилните валежи над курортния град. През това време нищо около избраниците на Борислав Кьосев и Валентин Илиев не се случи и двамата наставници заложиха на същите състави, които бяха обявили в неделния следобед, преди да стане ясно, че срещата няма да се играе на регулярната дата. Както се очакваше, двубоят бе оспорван, но въпреки множеството удари по посока на вратите не се стигна до много чисти положения, което обуслови и безголовото реми. В началото зелено-белите проявиха по-голяма активност, но не успяха да се възползват от малкото грешки, които младите армейци допускаха в защита. Още в 4-ата мин. Уасим Ауахрия, който водеше домакинската атака в отсъствието на контузения капитан Методи Костов, засече опасно центриране на Александър Бастунов, но топката попадна право в ръцете на стража Даниел Николов. Постепенно червените надежди изравниха играта и на свой ред създадоха няколко опасни ситуации пред Станислав Нисторов. В края на първото полувреме на финала на добра бяло-зелена атака Лео Пимента уцели напречната греда.

Мерникът на У. Ауахрия /с №16 на /в началото и на Л. Пимента /до него с №17/ в края на първото полувреме изневери Доскорошният играч на комитите К. Йорданов /в средата/ влезе на смяна след час игра, за да подсили червената атака Ст. Нисторов /вдясно/ записа суха мрежа, но еделвайсите отново не можаха да надвият дубъла на ЦСКА



Отлична възможност се откри пред голмайстора на столичани в зимните контроли Марк-Емилио Папазов в 48-та мин., когато щурмовакът бе оставен непокрит пред пеналта, ала ударът на червената седмица профуча над рамката. В самия край главният съдия Петър Димитров подмина нарушение срещу резервата Монир Ал Бадарин на границата на наказателното поле, а това бе и последното интересно положение в мача. Направи впечатление, че треньорите на съперниците се ограничиха до използването само на по 2 смени, и то в заключителната част. Така след победите с по 2:0 през есента за първенство и в зимната контрола тимът на В. Илиев остана сред малцината непобедени от формацията на еделвайсите, откакто Б. Кьосев дойде в Сандански преди почти една година.

„ВИХРЕН“: Нисторов, Башлиев, Арсов, Костадинов, Килов, Бенгюзов /87 – Климентов/, Ал. Бастунов, Аяри /73 – Ал Бадарин/, Манолев, Пимента, Ауахрия.

ЦСКА II: Николов, Тунчев, Чатов, Бучков, Илиев, Кючуков, Каймаканов /66 – К. Йорданов/, Папазов /82 – Апостолов/, Ив. Тасев, Антонов, Живков.

СТАНЧО СТАНЧЕВ