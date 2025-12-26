„Вихрен“ награди най-добрите си плувци на ежегодната коледна среща

В навечерието на светлите празници „Вихрен“ награди най-добрите си плувци за 2025 г. на своята ежегодна коледна среща. Това са европейският шампион на 400 метра свободен стил за мъже до 23 г. Петър Мицин, който бе определен и за №1 на Българска федерация плувни спортове (БФПС), представителите на националния ни отбор за юноши и девойки Васил Тушев и Калина Гамишева, сребърният медалист от „Комен Къп“ Димитър Докузов, държавните шампиони и медалисти Милена Христова, Яна Ангелова, Вася Манолова, Ася Златинска и Петра Захариева. Отличените взеха финансови бонуси от клубния председател Николай Вакареев, а всички състезатели получиха грамоти като знак на благодарност и признание за тяхната отдаденост и старание. Официалната част по традиция бе последвана от почерпка с вкусни изненади и споделени приятни мигове с треньорите Николай Вакареев, София Попова, Валентин Митрев, Любомир Алексиев и Юлиана Филипова.

Вакареев с В. Тушев и М. Христова Дългогодишният треньор на санданския клуб В. Боцева черпи с лакомства по време на веселбата Младата смяна с грамотите за проявения спортен дух през сезона Отличените плувци на „Вихрен“ с треньорите си след награждаването

