„Вихрен“ няма интерес да задържи бразилско острие под наем в Своге

Старшията Б. Кьосев поиска да обнови отбора си в рамките на три трансферни прозореца

Както стана ясно, един от челниците във Втора лига „Вихрен“ започва подготовката си за пролетния дял от първенството на 5 януари догодина. Предвид подходящия климат през сезона, тя ще протече изцяло при местни условия, като вчера бе публикуван списъкът със съперниците за планираните пет контролни срещи, за които допълнително ще се уточнява на кои стадиони ще бъдат изиграни. Това, което се знае със сигурност, е, че вече анонсираната проверка с „Левски“ за 28 януари ще се състои на стадион „Георги Аспарухов”. Първият тест за еделвайсите е срещу 7-ия в северномакедонския елит „Брера“ и е насрочен за 17 януари. Четири дни по-късно е проверката с дубъла на ЦСКА, който нанесе първата загуба на бяло-зелените през сезона. На 4 февруари хората на Борислав Кьосев ще си припомнят как деляха мегдан на върха в ЮЗ Трета лига през изминалата кампания с „Кюстендил“, а цикълът от контроли се затваря с двубоя срещу „Спортист“ /Своге/ на 7 февруари.

Бъдещето на Ю. Пинейро не е свързано с „Вихрен“ Б. Кьосев се нуждае от повече време, за да сглоби състав според своята визия

Междувременно се разбра бъдещето на преотстъпения в тима на шоколадите бразилски нападател Юри Пинейро, който има договор с вихренци за още 1.5 г. Наемът на кариоката изтече и той излетя за родината си. На този етап еделвайсите нямат интерес да го задържат и евентуалното продължение на кариерата му у нас зависи от това дали някой български клуб ще пожелае да се възползва от услугите му. Всъщност в Своге Пинейро не се представи никак зле, след като за 16 мача с екипа на „Спортист“ вкара 5 гола, два от които заби в последния есенен кръг при домашната победа с 3:1 над „Марек“. Това само по себе си предполага, че старшията Ахмед Хикмет вероятно ще пожелае да продължи колаборацията си с 22-годишното острие, още повече, че бяха освободени накуп петима играчи.

Наскоро предводителят на „Вихрен“ Борислав Кьосев заяви, че в резултат на обновлението в рамките на 2-3 трансферни прозореца се надява отборът да изглежда по коренно различен начин от сформирания в началото на мандата му. Дотук осем футболисти хванаха пътя в различни посоки, а новите са трима, което предполага, че в скоро време трябва да се очакват още неколцина попълнения.

СТАНЧО СТАНЧЕВ