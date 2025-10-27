„Вихрен“ отнесе севлиевци в Сандански с най-убедителната си победа за сезона

Футболистите на „Вихрен“ записаха най-убедителната си победа за сезона – с 5:1 над другия новак „Севлиево“ в Сандански, и вдигнаха настроението си след 2-те последователни загуби. Бразилецът Лео Пимента проби отдясно в 16-та мин. и стреля, при което вратарят Христо Лалев изби към дебнещия Веселин Любомиров, който от границата на малкия пеналт прати топката под гредата за първия си гол през кампанията във Втора лига. Малко по-късно Лалев получи контузия в кръста и останалите домакински попадения отидоха по сметката на 19-годишната резервата Никола Златинов. Капитанът на еделвайсите Даниел Пехливанов пропусна от чиста позиция след пас на Пимента, който в 42-та мин. уцели напречната греда с фронтален удар от 16 метра. Флангови заход отдясно на Александър Башлиев в 53-та мин. доведе до дебютното попадение с екипа на „Вихрен“ на Ивайло Климентов, което даде старт на извилия се голов вихър в следващите минути. При следващата домакинска атака Башлиев изведе Уасим Ауахрия зад защитата, ала в опита си да прехвърли Златинов френският алжирец прехвърли и вратата. В 56-та мин. Пимента вкара за 3:0, веднага след центъра кариоката пробва марковия си пробив по дясното крило и след като финтира защитник в черно асистира за четвъртия гол на Пехливанов. Последва тройна смяна, предприета от наставника Борислав Кьосев-Боце, която целеше окончателното довършване на съперника. В 72-та мин. отличен извеждащ пас на Антон Карачанаков стигна до Пимента, който играчът на мача осребри за 5:0. В 78-та мин. бърза контраатака на севлиевци завърши с почетно попадение на Стелиян Добрев. В последната минута реферът Петър Димитров отсъди дузпа, заради неразчетените отбранителни действия на Мартин Бачев, който фаулира съперник в пеналта. От бялата точка се нагърби да стреля Добрев, ала преотстъпеният от „Фратрия“ полузащитник прати топката над гредата.

Санданчани бяха повече от убедителни срещу севлиевци А. Карачанаков /вдясно/ влезе от скамейката, за да асистира за финалния гол на Л. Пимента Л. Пимента Ат. Килов преследва току-що разписалият се дебютно Ив. Климентов

„ВИХРЕН“: Нисторов, Башлиев /74-Тренков/, Бачев, Кикиово, Килов, Бенгюзов /66-Костадинов/, Любомиров, Климентов /59-Котан/, Пимента, Пехливанов /66-Карачанаков/, Ауахрия /66-Величков/.

„СЕВЛИЕВО“: Лалев /27-Златинов/, Кепов, Ганев, Борисов, Цветанов, Караянис, Добрев, Родопски /54-Петров/, Макавеев /60-Колев/, Джеси /60-Банев/, Николов.

СТАНЧО СТАНЧЕВ