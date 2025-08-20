„Вихрен“ оцеля в „Гнездо на орли“, гредата и зрелищно спасяване на вратаря предотвратиха късна драма

„Вихрен“ спечели за втори път във визита през кампанията, този път с 1:0 срещу дубъла на „Лудогорец“. И ако първият успех далеч от Сандански в увертюрния кръг на първенството в Горна Оряховица имаше по-скоро психологически ефект за самочувствието на новаците в професионалния футбол, успехът срещу младите орли е заявка за трайно присъствие на бяло-зелените в челото на класирането. Всъщност опасенията на феновете на еделвайсите, че шампионите ще прелеят кръв към втората формация по примера на ЦСКА преди седмица и ще усложнят задачата на любимците им, не се оправдаха. Срещу южняците единствено от състава на Руи Мота започна струващият към момента 1,4 млн. евро испанец Гонзало Авило Гордон-Пипа, когото обаче на „Хювефарма Арена“ не броят за жив след завръщането му от наем в английския „Уест Бромич“ и испанския „Бургос“. Голът в разградското „Гнездо“ падна във 2-та минута при първата атака на гостите. Двойно подаване между Даниел Пехливанов и Уасим Ауахрия позволи на капитана да центрира отдясно към връхлитащия Лео Пимента. Кариоката пое топката, с един финт елиминира Кристиян Николов и след като навлезе навътре, изстреля неспасяем фалцов удар с левачката в далечния ъгъл зад Дамян Христов за дебютното си попадение за тима от курортния град. Хората на Захари Сираков опитаха бързо да се върнат в мача, но Станислав Нисторов направи две добри спасявания след удари на Георги Пенев и Елисей Съров, а няколко изстрела минаха встрани от рамката му. След почивката стражът на вихренци и защитата продължиха да действат сигурно под непрекъснатия дъжд, докато със серия от смени между 70-та и 80-та мин., когато в игра се появиха опитните Методи Костов, Александър Якимов и Китан Василев, треньорът Борислав Кьосев успяваше не само да убие ритъма в играта на домакините, но и да изостри играта на своите. В 74-та мин. новоделчевският Джек свали удобна топка с гърди към другата резерва Юри де Соуза, който стреля опасно с левия крак, но бранител в зелено изчисти в корнер. При едно разбъркване към края топката кацна на напречната греда на санданската врата след удар с глава на Константин Димитров. Нов изстрел с глава на разградската резерва провокира финалната зрелищна проява на Нисторов, който се разтегна към десния ъгъл и изби кълбото, за да съхрани скъпоценните 3 точки.

Капитанът Д. Пехливанов /на преден план/ и У. Ауахрия конструираха головата атака в началото Ат. Килов /с №25/ свърши добра работа в помощ на стража Ст. Нисторов

„ЛУДОГОРЕЦ II“: Христов, Николов, Кърчев, Иванов /46 – Георгиев/, Шишков, Николов, Пипа /60 – Йорданов/, Съров /80 -Димитров/, Стефанов /45 – Маринов/, Пенев, Кирев /60 – Янев/.

„ВИХРЕН“: Нисторов, Килов, Сандев, Арсов, Башлиев, Бенгюзов /79 – Якимов/, Любомиров, Пехливанов, Величков /65 – Соуза/, Пимента /79 – Василев/, Ауахрия /70 – Костов/.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





