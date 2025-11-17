„Вихрен“ падна в Перник и изостана на 7 т. от баражното място

„Миньор“ победи „Вихрен“ с 3:2 в Перник и отвори 7-точкова разлика между еделвайсите и баражното място, заемано от „Фратрия“. Това бе втора поредна победа на Владимир Манчев, откакто пое чуковете в края на октомври и втори негов успех срещу санданчани през сезона, след като през август ги победи начело на дубъла на ЦСКА. Старши треньорът на гостите Борислав Кьосев заложи на Томи Костадинов и Китан Василев сред стартовите 11, вместо наказаните Иван Арсов и Веселин Любомиров. Домакините поведоха в 9-та мин. при първия си точен удар към вратата на Станислав Нисторов. Тогава те изпълниха фал отдясно, топката отиде към пласирания на втора греда Петър Вуцов, който с глава намери далечния ъгъл. Гостите начаса взеха инициативата и обсадиха полето пред Иван Гошев, без обаче дълго да успеят да намерят път към вратата му. Все пак логичното се случи в 40-та мин., когато реферът Георги Давидов отсъди дузпа за нарушение в пеналта на перничани и капитанът Даниел Пехливанов преодоля Гошев от бялата точка за 1:1. След почивката жълто-черните влязоха по-мотивирани и при една контраатака в 53-та мин. Михаел Орачев бе изведен сам срещу санданския страж и с удар между краката му възстанови аванса на своите. „Вихрен“ продължи да владее по-трайно топката, но стигна до ново равенство чак в 79-та мин., когато Лео Пимента центрира от фланга и Уасим Ауахрия с глава елиминира съпротивата на Гошев – 2:2. После бразилското крило на гостите изпълни фал, при който топката мина покрай гредата, отсреща Нисторов парира удар с глава на играч на домакините. В 87-та мин. „Миньор“ отново излезе напред, след като Давидов отсъди нова дузпа, този път за перничани. От бялата точка не трепна опитният Преслав Йорданов, който подпечата ценнния успех.

„МИНЬОР“: Гошев, Викторов, Вуцов, Романюк, М. Р. Орачев, Петров /90-Чиликов/, М. М. Орачев, В. Василев, Терасенко /76-Симеонов/, Бузон /76-Михов/, Йорданов /90-Михайлов/.

„ВИХРЕН“: Нисторов, Башлиев, Костадинов, Бачев, Килов, Бенгюзов /45-Котан/, Климентов, К. Василев /75-Костов/, Пехливанов, Пимента, Ауахрия.

СТАНЧО СТАНЧЕВ