Вихрен победи Пирин с 2:1 в Сандански

Вихрен победи Пирин (Благоевград) с 2:1 след обрат в среща от 7-ия кръг на Втора лига, съобщава репортер на Pirinsko.com.

Това бе пета победа за възпитаниците на Борислав Кьосев. Гостите получиха дузпа в 11-а минута за игра с ръка и след точно изпълнение на Запро Динев.поведоха в резултата. Още в ответната атака момчетата на Борислав Кьосев можеха да изравнят, но не успяха. В 24-а минута Лео Пимента за 1:1. Две минути по-късно капитанът ни Методи Костов направи обрата пълен за крайното 2:1,след грешка в отбраната на орлетата.

След почивката влезлият, като резерва Мариян Вангелов не успя да вкара за гостите на празна врата от границата на наказателното поле. Футболистите на Пирин завършиха мача с човек по-малко, след като Александър Близнаков получи втори жълт картон от рефера Мариян Гребенчарски.







