„Вихрен“ посреща „крив“ съперник без орлето М. Бачев и капитана М. Костов

Шлагерът във Втора лига „Вихрен“ открива футболната пролет с домакинство срещу един от най-неудобните си съперници ЦСКА II.

„Започваме срещу отбор, който ни надигра както в есенния сблъсък в столицата, така и в контролата преди 20-ина дни. По правило дублиращите тимове са трудно преодолими, разполагат с бързи, агресивни и динамични млади футболисти. Надявам се 3-ия път вече успехът да е на наша страна. През зимата доста променихме състава, смея да твърдя, че вече на всеки един пост имаме по двама равностойни изпълнители. Това е особено важно за развитието на даден отбор, дано през зимата сме се подсилили с правилните хора“, коментира вчера предводителят на еделвайсите Борислав Кьосев. Той няма да може да разчита на наказания централен защитник Мартин Бачев, който при успеха с 3:2 в Плевен в последния есенен кръг инкасира 5-ия си жълт картон и в неделя сяда на трибуните. Съдейки по разиграните варианти в последните контроли, младият благоевградчанин ще бъде заменен с някой измежду опитния Томи Костадинов и новопривлечения Александър Бастунов. Аут срещу младите армейци е и капитанът Методи Костов, който заради травма на крака ще отсъства поне още 2 седмици. В отсъствието на новоделчевския Джек атаката вероятно ще поведе французинът с алжирски корени Уасим Ауахрия, който също пропусна финалните зимни проверки, но се очаква да бъде на линия за първия официален мач на бяло-зелените.

Орлето М. Бачев /вляво/ няма да може да партнира на Ив. Арсов в неделя Големият липсващ срещу младите армейци ще бъде М. Костов /сн. 2/, което пък отваря шанс за У. Ауахрия /в средата на сн. 3/



Опонентът на санданчани проведе двуседмичен лагер в крайния Югозапад, където успя да победи „Миньор“ /1:0/, „Вихрен“ /2:0/, „Септември“ Сим /1:0/ и „Пирин“ Бл /1:0/, единствено „Беласица“ измъкна равенството /0:0/. За капак хората на Валентин Илиев разбиха с 6:0 „Струмска слава“ на базата в Панчарево, с което затвориха цикъла от зимни контроли без допуснат гол и с 11 вкарани. Това подсказва, че на домакините няма да им бъде никак лесно в утрешния следобед.

СТАНЧО СТАНЧЕВ