„Вихрен“ преотстъпи нигерийски футболист на закъсалия „Беласица“

Нигерийският централен защитник на „Вихрен“ Даниел Кикиово е преотстъпен на комшийския „Беласица“. Непривичната колаборация между двата непримирими регионални съперника стана възможна, тъй като 22-годишният футболист на практика ще се окаже третият излишен при очакваното пристигане в Сандански на още един сънародник на бразилската звезда Лео Пимента и правото даден тим във Втора лига да ползва не повече от 2-ма играчи извън Европейския съюз в даден двубой. Даниел изпада в подобно ситуация за втори път, след като през лятото във „Вихрен“ акустираха кариоките Пимента и Юри Пинейро. Тогава Пинейро бе претотстъпен на „Спортист“ (Своге), където младият латиноамериканец намери своето място и с вкараните 5 гола в 16 мача оправда наема си при шоколадите. Трансферът по оста Сандански-Петрич е до края на първенството и може да се счита за позитив за комитите, чийто наставник Живко Желев всячески се опитва да заздрави защитата си, оказала се сред най-пропускливите във втория ешелон. Заради контузии, на практика в края на футболната есен бяло-червените се оказаха без централни защитници с изключение на младия Димитър Яръмов, на когото в последния мач с пернишките чукове партнираше номиналният опорен халф Георги Каракашев. Към днешна дата в тази зона освен Д. Яръмов Желев разполага с привлечения от „Етър“ Кристиян Вълков и въпросния Д. Кикиово. Пред завръщане в състава е капитанът Валентин Костов, с надеждата за успешен край на пробите са възвръщенецът Динчо Йовчев и доскорошният играч на свогенчани Мирослав Колев. Новоизлюпеният комита Даниел Айомиде Кикиово пристигна в Сандански още в мандата на косоваря Наджи Шенсой през 2023 г., но доста време отне издаването на работната му виза, преди да дебютира за еделвайсите в Югозападната Трета лига следващата година. В шампионския сезон на бяло-зелените нигериецът беше основен състезател при Николай Николов-Чезето, играеше често и при наследника му Борислав Кьосев-Боце, като успя да допринесе за титлата на Югозапад с 3 гола при стратегическите победи навън на „Балкан“ /4:2/ и „Кюстендил“ /2:0/. През настоящата кампания при професионалистите Кикиово записа 648 игрови минути в 12 мача.

Д. Кикиово започна подготовка с „Вихрен“, но се наложи да се превърне от еделвайс в комита Нигериецът П. Ахису се сдоби със земляк на „Царя“. През лятото санданчани пратиха нападателя Ю. Пинейро в Своге, сега по същата схема подходиха с африканския си бранител

СТАНЧО СТАНЧЕВ