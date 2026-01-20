„Вихрен“ привлече бразилско копие на звездата си Л. Пимента, тества португалец

Роберт Алвеш Силва Бебе е 5-ото ново попълнение на „Вихрен“ през зимната пауза. Кариоката е на 22 г., играл е за отборите на „Гуарани“, „Атлетико“ (Глориензе), „Камета“ и „Итабайана“, а за последно е носил фланелката на „Порто“ (Каруару). 176-сантиметровият бразилски футболист се появи през второто полувреме срещу „Струмска слава“ и след като замени сънародника си Лео Пимента, се позиционира на неговата позиция по десния фланг. Оказа се, че подобно на Лео, Бебе е левичар, но играе като обърнато крило вдясно. За малкото време с бяло-зеления екип стана ясно, че игровият му профил изцяло копира този на Пимента, който набързо си изоюва статут на звезда при еделвайсите. До почивката срещу радомирци бе тестван и Иванилсон, за когото информацията е доста по-оскъдна. За опорния халф се знае, че е на проби и идва от Португалия.

Р. Бебе /вляво/ записа 45 дебютни минути за челника във Втора лига

Д. Пехливанов се раздели с благодарност с родния си клуб Бъдещето на Иванилсон засега остава енигма



В същото време последния си мач за „Вихрен“ изигра един от асовете на тима Даниел Пехливанов. Раздялата с левичаря бе обявена на клубната страница.

„Даниел Пехливанов и „Вихрен“ се разделят по взаимно съгласие, като футболистът ще премине в чуждестранен клуб. След трицифрен брой мачове с екипа на „Вихрен“, години отдаденост и лидерство, както и с честта да носи капитанската лента в не малко двубои, Пехливанов повече няма да бъде част от представителния ни отбор. Решението му да поеме по нов път бе прието с пълно разбиране и уважение от ръководството на клуба. Даниел е наш юноша, който даде изключително много през годините и заслужава нашата подкрепа във всичко, което предстои. Благодарим ти за професионализма, характера и отдадеността“, написаха от санданския клуб. „Благодаря на „Вихрен“ за доверието, годините подкрепа и възможността да бъда част от този клуб. За мен „Вихрен“ винаги ще бъде дом и място, което ме изгради като футболист и човек. Огромно благодаря и на феновете за подкрепата във всеки един момент. Пожелавам на клуба само успехи“, върна жеста 31-годишният флангови щурмовак, който през есента се отличи със 7 гола и 1 асистенция в 18 мача с бяло-зеления екип.

СТАНЧО СТАНЧЕВ