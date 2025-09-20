„Вихрен“ приюти прокудения от Враца М. Бачев, хвърля го срещу гробарите

„Вихрен“ направи поредния си трансфер това лято, привличайки в редиците си орлето Мартин Бачев. Защитникът напусна родния „Пирин“ в посока „Ботев“ /Вр/, но постепенно заседна на пейката и човекът, който най-много настояваше да го вземе под Околчица – Христо Янев-Джуджето, му показа изхода, за да намери пристан в Сандански. Очаква се наставникът на еделвайсите Борислав Кьосев да го впише в групата за днешния мач срещу „Хебър“. Отборът на Николай Митов не е в най-доброто си състояние, след като изпадна от елита и почти изцяло подмени състава си, но пък 7 от спечелените дотук 9 т. пазарджиклии взеха като гости. След загубата край морето от „Черноморец“ треньорският щаб на домакините предвижда промени сред 11-те, които ще започнат двубоя. Със сигурност под рамката се завръща Станислав Нисторов, което автоматично означава включването на още един полеви младок на мястото на Борислав Смилянски, който в последните мачове покриваше квотата U21 заедно с левия бранител Атанас Килов. От тази седмица в отборните тренировки се включи Томи Костадинов, който в началото на август пукна костица на стъпалото и трябваше да почива. Предвид сериозния брой халфове в бяло-зелената селекция вероятно няма да се рискува с него, а ще се разчита на новите Ивайло Климентов и Антонио Котан. Освен трайно отсъстващият Алекс Бисерински, други контузени в тима на Кьосев няма.

Ст. Нисторов ще брани вратата на „Вихрен“ днес Т. Костадинов се върна към интензивните тренировки, но ще остане в резерв срещу пазарджиклии Д. Калчев /отпред/ излиза за родния „Хебър“ срещу Ал. Якимов /вдясно/ и останалите му бивши съотборници в Сандански

Познати герои идват с екипа на гробарите. „Очакванията ми са, че ще бъде труден мач за нас. „Вихрен“ са добър отбор и са във форма, което доказва и класирането. Ние обаче навън се представяме значително по-добре, което ме кара да се надявам, че ще победим и в тази визита. Запомнил съм престоя си в Сандански само с хубави неща, желая на бившите ми съотборници успехи, но в следващите мачове“, сподели десният бек на хебърци Димитър Калчев, който изкара 2-годишен период между 2019 и 2021 г. в курортния град в мандата на Здравко Лазаров-Електричката. После игра за „Крумовград“и „Спартак“ /Пл/, а през лятото се прибра в родния Пазарджик, където си партнира в задни позиции с 10 г. по-възрастния Цветелин Радев, който също бе част от вихренци при последния им престой в елита преди 16 сезона. В началото на тази декада санданчани и пазарджиклии имат 6 мача помежду си, в които „Вихрен“ е само с една победа при едно равенство и 4 загуби.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





