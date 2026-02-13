„Вихрен“ продължава зимната селекция, тунизийски бранител и младок от Албиона дойдоха на проби

В динамична среда премина зимната подготовка на приятната изненада през есента във Втора лига „Вихрен“. Еделвайсите на наставника Борислав Кьосев изненадаха и собствените си привъръженици със стабилно представяне в досегашните мачове след завръщането си сред професионалистите и съвсем заслужено заеха място в топ 4 на класирането. Изглежда обаче, дългосрочните цели на бяло-зелените са още по-сериозни, защото през паузата 11 футболисти бяха освободени от Боце. В обратна посока към курортния град потеглиха половин дузина нови попълнения, като входящата селекция бе целева, насочена към конкретни постове и подбор на конкретните изпълнители за тях. От Своге в комплект пристигнаха вратарят Петър Дебърлиев и Александър Бастунов, досегашното орле Марио Ивов също предпочете щедростта на санданчани пред несигурността в областния център. От Бразилия долетя фланговият щурмовак Роберт Бебе, Атлантика пресече, за да стане еделвайс и американецът с тунизийски корени Хасан Бен Аяри. Двама французи с иначе сериозни визитки минаха през проби и си заминаха, в последните дни преди рестарта ще бъдат тествани тунизийски бранител и млад играч, идващ от Албиона.

Променен и подсилен, „Вихрен“ ще опита да надгради представянето си през пролетта

Б. Кьосев-Боце и аситентите му свършиха доста работа през паузата Л. Пимента /вдясно/ пак е обичайният голмайстор на бяло-зелените Талантът на младия еделвайс Д. Манолев /вдясно/ блесна и на „Герена“



В 5-те зимни спаринга „Вихрен“ записа 2 победи, 1 равенство и 2 загуби, с голова разлика 9:7. Нападателите в бяло-зелено спазиха зададения от самите тях есенен стандарт, според който вкарват средно по около 2 гола на мач, което ги направи най-резултатното нападение в лигата с 35 вкарани попадения в 18 срещи, заедно с водачите „Дунав“ и „Фратрия“. Името на зимния отличник пред противниковите мрежи не изненадва никого, това е вкаралият 3 пъти Лео Пимента, който по-всяка вероятност ще остане в отбора и за оставащите пролетни мачове, въпреки апетитите на куп тимове от елита да притежават най-бързите крака във Втора лига. С 2 гола се отчете бележещият сериозно израстване Даниел Манолев, съумял да се разпише и на „Герена“, по веднъж в контролите вкараха Уасим Ауахрия, Методи Костов, Монир ал Бадарин и местният юноша Иван Лазаров. Видимо е, че трябва да се работи още върху ефективността на защитата, защото 7 допуснати гола в 5 мача не са добър атестат. Всъщност санданските бранители допуснаха 22 гола и в 18-те есенни мача, създавайки главоболия на спортно-техническия щаб на фона на иначе запомнящия се полусезон, изнесен от бяло-зелените.

СТАНЧО СТАНЧЕВ