„Вихрен“ сгази в калта под дъжда 9 от „Марек“, реферът В. Железов се смили над футболистите с кратко продължение

„Вихрен” взе 3-ти регионален скалп, побеждавайки с 2:0 „Марек“, а гостите доиграха мача с 9 души. Под непрестанния дъжд в хода на целия мач домакините бяха по-активният отбор, но трудно намираха пътя към вратата на Константин Костадинов. Още в 3-та мин. Уаким Ауахрия пребори Борислав Николов, но стреля неточно. Тежък фронтален шут на Веселин Любомиров бе избит от стража на гостите в 7-та мин. В средата на първата част Венцислав Бенгюзов затрудни максимално Костадинов от фал, в ответната атака Илия Димитров намери на голова позиция Християн Джаджаров, който стреля в обсега на Станислав Нисторов. В 28-та мин. воле на Бенгюзов срещна тяло на бранител, в 42-та мин. Ауахрия плонжира и с глава прати топката в ръцета на Костадинов след прецизно центриране на Пехливанов с неудобния десен крак. Секунди след началото на второто полувреме Росен Йорданов получи втори жълт за нарушение срещу Ауахрия и бе изгонен. В 56-та мин. предсрочно към съблекалните потегли и съотборникът му Симеон Мечев, който също получи второ официално предупреждение след закъснял шпагат в краката на Бенгюзов. Еделвайсите се възползваха от кадровото си предимство и поведоха в 59-та мин., когато Пимента изпълни корнер към Ауахрия, който на първа греда изпревари Костадинов и с глава прониза мрежата му. Оттук- нататък настанаха тежки минути за дупнишкия вратар, който бе подложен на истинска канонада от всички посоки. Килов отляво, Пимента отдясно и Пехливанов фронтално изстреляха неточни снаряди, после прехвърлящият удар на бразилския голмайстор не намери целта. В 75-та мин. шут на Томи Костадинов премина покрай десния стълб, веднага след това Костадинов отрази голов удар с глава на Александър Башлиев. В 82-та мин. Килов прати топката в пеналта, там Пимента плонжира в калта и с глава намери далечния ъгъл за 2:0. В 88-та мин. бяло-зелените се разминаха с 3-ти гол, след като играчът на мача изпълни остро корнер, Костадинов първо изби, после реагира вещо и на добавката на Ауахрия, преди Мартин Бачев от 3 метра да прати топката над гредата. Мокри до гости, 20-те на терена едвам дочакаха последния съдийски сигнал на елитния рефер Валентин Железов, който за тяхна радост даде само 180 секунди продължение.

Еделвайсите записаха 7-та си победа във Втора лига

Изгонването на Р. Йорданов /вдясно/ бе началото на края за „Марек“ Неуморимият Пимента блесна с гол и асистенция за първото попадение на У. Ауахрия

„ВИХРЕН“: Нисторов, Башлиев, Арсов /86 – Кикиово/, М. Бачев, Килов, Бенгюзов /80 – Величков/, В. Любомиров, Климентов /65 – Т. Костадинов/, Пимента, Пехливанов /86 – Карачанаков/, Ауахрия.

„МАРЕК“: К. Костадинов, Б. Николов, Р. Йорданов, Д. Кирилов, Вакадинов, Каймакански, Айоку, Джаджаров /68 – Законов/, Мечев, Вешев /61 – Ненов/, Ил. Димитров.

СТАНЧО СТАНЧЕВ