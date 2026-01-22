„Вихрен“ се даде на армейския дубъл в студа предпогледите на К. Динев, П. Занев, Г. Петров-Макето…

Дубълът на ЦСКА записа втора поредна победа в зимните спаринги, надделявайки с 2:0 срещу “Вихрен”. Тази, както и първата контрола на младите армейци срещу пернишките чукове, завършила 1:0 миналата седмица, се игра на терена в село Вълково, където момчетата на Валентин Илиев са на лагер. Двубоят протече при студено време и температура малко над нулата. В състава на червените като титуляр на върха на атаката започна доскорошният комита Константин Йорданов, който се представи доста добре. Мачът поради контузия пропуснаха бившите орлета в двата състава Иван Тасев и Мартин Бачев. Столичани поведоха още в 3-та мин. при първата си атака към вратата на Петър Дебърлиев. В получилото се разбъркване в пеналта най-добре се ориентира Марк-Емилио Папазов, който отблизо намери мрежата, за да се разпише във втора поредна проверка. ЦСКА II имаше преимущество до почивката, като на два пъти Дебърлиев трябваше да се намесва решително, веднъж и гредата помогна на еделвайсите. Бяло-зелените опитаха няколко по-опасни влизания към Станислав Танев, но Методи Костов и Монир ал Бадарин не успяха да нанесат голови удари.



Чер­ве­ни­те мла­до­ци /сн. 1/ по­бе­ди­ха във Въл­ко­во еде­лвай­си­те /сн. 2/



Ка­пи­та­ни­те Ю. Ил­иев и М. Кос­тов заед­но със съ­дий­ска­та бри­га­да в със­тав: Й. Го­шев, Ив. До­нев и К. Та­нов­чев /от­ляво надя­сно/

След множеството смени на почивката играта се изравни, но по-чистите ситуации отново бяха на сметката на софиянци. При една от тях бързоногият Илиян Антонов проби по фланга и пусна успореден пас към благоевградчанина Алесандро Николов, който не успя да простреля Станислав Нисторов. В 67-та мин. Антонов отново надбяга защитата и пусна топката покрай санданския страж, удвоявайки аванса на своите. Въпреки студеното време контролата провокира интереса на доста футболни хора, като около терена се бяха позиционирали финансовият благодетел на вихренци Константин Динев, координаторът на червената академия Петър Занев, футболният агент Георги Петров-Макето… След 2 изиграни контроли “Вихрен” остава без победа, след като в първата ремизира 1:1 със “Струмска слава”.

ЦСКА II: Танев, Сотиров, Иванов, Папазов, Динев, Каймаканов, Чорбаджийски, Илиев, Николов, Йорданов, Пл. Петров /Гергинов, Чатов, Коцев, Кичуков, Антонов, Апостолов, Сораков, Евтов, Георгиев, Бучков, Б.Петров/.

“ВИХРЕН”: Дебърлиев, Башлиев, Бастунов, Арсов, Килов, Бенгюзов, Климентов, Ал Бадарин, Пимента, Ивов, Костов /Нисторов, Тренков, Иванилсон, Манолев, Сотиров, Бебе, Костадинов, Лазаров, Митрев, Ауахрия/.

СТАНЧО СТАНЧЕВ