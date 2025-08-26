„Вихрен“ се раздели с кадър на ЦСКА, Боце и Чиликов определиха хикса за справедлив

Преди футболния мач между „Вихрен“ и „Дунав“ в Сандански треньорът на домакините Борислав Кьосев заяви, че във Втора лига фаворити няма и развитието на двубоя впоследствие потвърди състоятелността на подобно твърдение. „По-справедливо изглеждаше да победим, защото бяхме по-добрият отбор почти през цялото време, ако изключим първите 20-ина минути, но не успяхме да вкараме и гостите заслужено си тръгват с точката. Нови кадрови проблеми ни налегнаха след този сблъсък, но вярвам, че ще се напасваме за предстоящите регионални дербита“, коментира Боце. „Влязохме на висока скорост в мача, надявах се да нанесем своя удар в началото, но не се получи. После умората от дългия път ни налегна, късата резервна скамейка също нямаше как да помогне. Поздравявам момчетата за извоюваната точка срещу сериозен тим като „Вихрен“, бяха думите на колегата му Георги Чиликов.

Ст. Нисторов Б. Смилянски

Междувременно еделвайсите се разделиха с халфа Йоан Лозанов. Кадърът на ЦСКА бе представен като ново попълнение на бяло-зелените, но след връщането в състава на Веселин Любомиров дошлият от „Ловеч“ полузащитник със 79 мача и 2 гола във втория ешелон увисна. Неговият договор не бе депозиран в БФС и сега 21-годишният бивш юношенски национал е свободен да си търси нов отбор, въпреки че именно в зоната на вътрешните полузащитници санданчани изпитват проблеми след контузиите на Томи Костадинов и Алекс Веселински. По тази причина старшията Кьосев настоява за контролна среща в четвъртък, в която да тества чуждестранно попълнение, опериращо като вътрешен халф. В мача с драконите се наложи съвсем непланирано Борислав Смилянски да дебютира в професионалния футбол. Привлеченият от „Пирин“ страж влезе на пожар веднага след почивката и застана под познатата от предишния му престой в курортния град рамка, след като титулярът Станислав Нисторов се контузи при корнер пред вратата му. „Получих удар при едно центриране. Прегледът показа натъртване на две от ребрата“, обясни неприятната ситуация Нисторов.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





