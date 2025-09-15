„Вихрен“ си заби автогол и загуби битката на новаците в Несебър

В голов трилър „Вихрен“ загуби с 2:3 визитата си на другия новак във Втора лига „Черноморец“ (Бс). Вторият успех на акулите през кампанията на стадиона в Несебър се превърна във втора загуба за еделвайсите, което ги извади от топ 3, а бургазлии се бетонираха в средата на таблицата.

Съдията Б. Попов извежда акули и еделвайси на стадиона в Несебър

Капитанът М. Костов /в средата/ вкара във 2-ри пореден мач



Мачът започна шокиращо за футболистите на Борислав Кьосев-Боце, които инкасираха гол още в 5-та мин., когато новото попълнение Георги Стайков, дошъл през лятото от дубъла на ЦСКА, преодоля Борислав Смилянски и откри резултата с второто си попадение по сметката на домакините. Санданчани опитаха да реагират своевременно и в 25-та мин. равенството бе възстановено. Тогава Даниел Пехливанов нахлу по левия диагонал в пеналта и след като се сблъска с бранител в синьо, топката остана в краката на Методи Костов.

Д. Пехливанов участва в 3 от головете край морето

Ив. Арсов /вдясно/ в двубой с Кр. Добрев пред погледа на дебютанта в състава на гостите Ив. Климентов



Капитанът на гостите стреля с левачката, вратарят Димитър Тодоров първоначално изби, но после капитулира при добавката на Пехливанов. В 41-та мин. „Черноморец“ отново излезе напред след ефектно изпълнение на фал от бившия играч на „Левски“ Димитър Костадинов. Вихренци отново опитаха прелом в началото на втората част, но вместо това, злощастен автогол увеличи аванса на опонентите им в 54-та мин. При изпълнението на един от малкото корнери пред вратата на бяло-зелените последва остро центриране на първа греда, където Пехливанов засече с глава в собствената врата. В 70-та мин. изглеждаше, че „Вихрен“ се връща в мача, след като Пехливанов почти от десния тъч центрира през купа от играчи на втора греда и дебнещият М. Костов с глава порази мрежата на Д. Тодоров за 2:3. В оставащото редовно време и в последвалото 8-минутно продължение тимът от крайния Югозапад натисна здраво и създаде няколко ситуации, проиграни от играчите в бяло-зелено.

„ЧЕРНОМОРЕЦ“: Тодоров, Аврамов, Дараме, Сантос, Митев, Трайков, Павлов, Стайков, Костадинов, Добрев, Петков (Резерви: Каишев – вр., Генчев, Георгиев, Кръстев, Славов, Стефанов, Хюсеин, Чаворски)

„ВИХРЕН“: Смилянски (46-Нисторов), Башлиев, Арсов, Кикиово, Килов, Бенгюзов, Любомиров (65-Ауакрия), Климентов (60-Котан), Пехливанов, Пимента (60-Карачанаков), Костов (76-Величков)

СТАНЧО СТАНЧЕВ





