„Вихрен“ събуди оптимизма на привържениците си въпреки загубата от „Левски“

Въпреки загубата от лидера в родния елит „Левски“ играта, която еделвайсите демонстрираха на „Герена“, събуди оптимизма на санданските фенове. Задоволството си от видяното изрази вчера и изпълнителният директор на „Вихрен“ адв. Михаил Михайлов, според когото бяло-зелените са показали, че могат да делят мегдан на футболното поле с най-добрите у нас и че отборът е на прав път в развитието си.

„Достойна игра и много красив гол на Дани“, „Какво по-хубаво от това местно момче да вкара, и то какъв гол – на първия в „А“ група. Момчетата доказаха, че „Вихрен“ има бляскаво бъдеще“, „Браво, момчета! Въпреки загубата много силен мач, имахме и доста положения. Пожелавам ви успех през полусезона и най-вече да останем там, където ни е мястото, не по надолу“, са част от положителните отзиви по адрес на играта на еделвайсите, постнати на клубната страница от привържениците им. „Браво на малкия Дани Манолев… Момчето има потенциал и с работа ще стане голям футболист“, прогнозира друг фен на бяло-зелените. „Добре стояхме срещу отбор като „Левски“, които са първи и са с добър треньор и много ресурси… Още малко самочувствие… и все пак да не забравяме колко струват играчите на столичния тим и колко на нашия отбор… Голям резил щеше да е за сините, ако бяхме завършили наравно“, допълни запалянко от курортния град. „Добър вратар, но има още да се желае за сработване на защитата“, внесе малко градивна критика, без да уточнява кой от двамата вратари на „Вихрен“ му се е понравил, следващ симпатизант на Борислав Кьосев-Боце и компания.

Голмайсторът Д. Манолев ще запомни с добро мача със сините Др. Хамед е потенциално ново попълнение на еделвайсите Прегръдка между съфамилниците Т. Костадинов и Г. Костадинов Френско-алжирският таран на „Вихрен“ У. Ауахрия за сефте стъпи на „Герена“ в сряда

В последните минути на спаринга на стадион „Георги Аспарухов“ в състава на гостите се появи френският защитник с малийски корени Драме Хамед. 24-годишният исполин с ръст от 194 см остави нелоши впечатления, но за него адв. М. Михайлов сподели, че преговорите продължават и при позитивно развитие бившият играч на португалския „Ещрела Амадора“ ще трябва да премине медицински прегледи, преди да се пристъпи към подписване на договор.

СТАНЧО СТАНЧЕВ