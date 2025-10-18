„Вихрен“ тръгна за Своге по изпитана схема, отново без М. Костов

По изпитаната схема тренировка-обяд-пътуване вчера отборът на „Вихрен“ отпътува за София, където се базира преди днешната визита на „Спортист“ в Своге. В групата на бяло-зелените се връщат изтърпелите наказанията си в хода на злополучния предварителен кръг за купата на страната срещу „Ямбол“ Иван Арсов и Венцислав Бенгюзов, за да сложат ред в дефанзивния вал на санданчани, който категорично липсваше в двубоя с аматьорите. Капитанът Методи Костов, който поради контузия също пропусна мача, поднови тренировки, но по-реалистично изглежда завръщането му за домакинството на „Севлиево“ идната събота.

Новият наставник на шоколадите Ахмед Хикмет-Мечо тръгна с турнирен успех 4:1 над „Ботев“ /Нови пазар/. Доскорошният предводител на ямболци се размина с еделвайсите в сблъсъка в Стралджа преди седмица, но сега ще направи шампионатния си дебют срещу тях. Шуменецът замени на кормилото на домакините бившия треньор на вихренци Ивайло Василев, с когото напусна и помощникът му Християн Войнов. Междувременно от състава изненадващо бе освободен един от най-добрите защитници Георги Иванов, но пък на линия са миналите през „Беласица“ Стивън Кирилов и Владимир Гогов, ексорлето Спас Георгиев и дошлият под наем именно от „Вихрен“ Юри Пинейро. Младият бразилец изглежда намира мястото си при сините и откри головата си сметка още при първата си поява на терена срещу „Миньор“ през септември, а през отминалия уикенд заби последното попадение в Каспичан срещу „Ботев“ /НП/. „Спортист“ е без победа в 7 мача, което провокира треньорската смяна, докато хората на Борислав Кьосев, въпреки някои лъкатушения, се държат твърдо в челото на класирането. През ХХ век двата отбора са пресичали пътищата си 9 пъти на ниво „Б“ група, Трета лига и купата, като 5 пъти са печелили еделвайсите, в три срещи са ликували шоколадите, а само веднъж са завършили наравно.

