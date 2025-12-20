Европейската титла на П. Мицин за мъже до 23 г. в Шаморин (Слвк) беляза успешната година на санданчани

„Вихрен“ финишира най-високо от плувните клубове в Пиринско и завърши успешна година, изпълнена с множество спортни постижения и международни отличия. Управляваната от националния треньор Николай Вакареев спортна структура се нареди на седмо място в отборното класиране в България с актив от 16 413,70 точки. През 2025 г. вихренци спечелиха общо 48 медала от държавни първенства – 19 златни, 18 сребърни и 11 бронзови, демонстрирайки постоянство, амбиция и високо ниво на подготовка. Най-яркото индивидуално постижение безспорно е на Петър Мицин, който с решение на Управителния съвет на БФПС беше определен за най-добър плувец на България за годината. Той стана европейски шампион за мъже до 23 г. на 400 метра свободен стил в Шаморин (Словакия), където завоюва още 2 сребърни медала на 200 и 800 м св. стил. На световното първенство в Сингапур П. Мицин се класира за финала на 400 св. стил и зае престижното 7-мо място. В индивидуалната класация за най-добър плувец на страната влезе и Васил Тушев, който се нареди 7-ми. Международните успехи допълни сребърното отличие на Димитър Докузов на 400 св. стил на международния турнир „Comen Cup“. В. Тушев и Калина Гамишева представиха клуба и България в шампионата на Стария континент за юноши и девойки. Тушев се класира 5-и с родната щафета на 4х200 м св. стил. Организационната дейност на клуба също бе на висота. През годината успешно бе проведено 9-ото издание на турнира „Спартак“, който събра 718 състезатели от страната и чужбина. Паралелно с това треньорският екип на клуба обучи 86 нови деца, част от които продължиха своята подготовка целогодишно. Специални поздравления заслужава всяко дете от „Вихрен“, което с труд, постоянство, дисциплина и любов към плуването допринесе за тези резултати. Независимо дали с медал, класиране, личен рекорд или всекидневна отдаденост в тренировките всеки млад състезател е част от този общ успех и носи духа и ценностите на клуба.

Част от голямото плувно семейство на „Вихрен“

Печелившият тандем на клубно и национално ниво П. Мицин и Н. Вакареев

Димитър Докузов

В. Тушев (вторият отляво) с българската щафета на европейското за юноши и девойки

Световният шампион по водно спасяване В. Митрев е перфектен пример за работа с най-малките







Заслугите за това са на специалистите Николай Вакареев, София Попова, Валентин Митрев, Любомир Алексиев и Юлиана Филипова.

ИВАН ДИМИТРОВ