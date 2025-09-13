„Вихрен“ хвърля в боя и последните нови попълнения срещу акулите в Несебър

След сутрешната тренировка и последвалия обяд, футболният отбор на „Вихрен“ тръгна към морето и снощи се базира в Несебър, където днес го очаква другият новак в лигата „Черноморец“. Акулите останаха без дом в Бургас, заради трагичното състояние на стадиона им в кв. „Акациите“ и непосилния наем за съоръжението в кв. „Лазур“, поискан от бившия благодетел на другия бургаски клуб „Нефтохимик“ Митко Събев. Затова хората на Ангел Стойков засега домакинстват в Несебър, докъдето с безплатен превоз клубното ръководство извозва най-запалените фенове. Въпреки това неудобство, „Черноморец“ не стартира лошо при завръщането си във Втора лига и вече акумулира 6 точки, държащи го в средата на таблицата.

Б. Кьосев и хората му вече са край морето и гледат към 6-та победа през сезона

„Дотук допуснахме само 1 загуба и то от лидера „Фратрия“, стигнахме и до първия си успех над „Спартак“ (Плевен). Надявам се да изнесем поредния добър мач срещу амбициозните гости от Сандански, които видимо се целят високо“, коментира старшията на домакините А. Стойков. „До известна степен съм доволен от играта, която отборът показва, но съм убеден, че можем и по-добре. В групата за визитата на „Черноморец“ ще влязат и последните нови Антонио Котан и Ивайло Климентов. С тях горе-долу окомплектовахме състава. Единствено напускането на Румен Сандев може да стане причина да привлечем във времето още едно ново име за центъра на защитата, с което селекцията ни ще бъде финализирана окончателно. Предстои ни тежък мач край морето, там винаги се играе трудно. „Черноморец“ е добър отбор с история, хората в Бургас са жадни за футбол, ръководството на клуба прави всичко възможно нещата да им се получат. Надявам се обаче ние да извлечем максимума и да заслужим победата“, заяви предводителят на еделвайсите Борислав Кьосев-Боце, чиито подопечни потеглиха за морската експедиция с повишено самочувствие след 2-те последователни победи в регионалните дербита с комитите и орлетата. Вчера пред Боце по-скоро стоеше проблемът кого да извади от състава при оформянето на 20-членната група.

Кой измежду Б. Смилянски /сн. 2/ и Ст. Нисторов /сн. 3/ ще брани санданската врата днес, ще стане ясно в последния момент Капитанът М. Костов ще изведе своите в Несебър



Днес той със сигурност няма да пипа изпълнителите в задни позиции, но ще търси някакви размествания в средата на терена, където отлично се представят Венцислав Бенгюзов и Веселин Любомиров, за да може да тества в бойна обстановка качествата на Котан и Климентов. Бяло-зелената атака вероятно ще поведе завърналият се с гол капитан Методи Костов. Двата днешни съперника нямат официален двубой досега, но пък бяло-зелените срещнаха в родния елит през сезона 2006/07 г. трупата на неуспелия кандидат за президент Ивайло Дражев с подобното име „Черноморец Бургас“ (София) като санданчани спечелиха и 2-та мача – 3:0 на националния стадион „Васил Левски“ през есента и 2:0 у дома в ответния пролетен сблъсък.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





