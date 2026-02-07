„Вихрен“ хвърля ексорлето Ал. Бастунов и П. Дебърлиев срещу бившия им тим „Спортист“, тества титулярните 11 за първия официален мач срещу ЦСКА II

С мач срещу „Спортист“ днес „Вихрен“ затваря серията си от контроли с поглед към подновяването на първенството в края на другата седмица. Мачът ще се проведе на градския стадион в Сандански с начален час 14,00. Тимът на шоколадите бе сред малцината, успели да победят еделвайсите в есента на завръщането им сред професионалистите. Двубоят край р. Искър в средата на октомври започна с ранен гол за гостите, дело на Антон Карачанаков, но после сините стигнаха до пълния обрат за 2:1. В състава на домакините с добри прояви се отличиха вратарят Петър Дебърлиев и централният защитник с капитанската лента Александър Бастунов, които акостираха в крайния Югозапад след Нова година. Още в началото на кампанията пък по оста Сандански-Своге се придвижи под наем нападателят Юри Пинейро, който там намери себе си и се превърна в един от най-резултатните играчи в селекциятха на Ахмет Хикмет.

В октомврийския сблъсък с „Вихрен“ капитанът Ал. Бастунов и вратарят П. Дебърлиев /вдясно от съдийската бригада/ играха за шоколадите, днес вече са от другата страна на барикадата

Тараните У. Ауахрия /сн. 2/ и М. Костов /сн. 3/ пропуснаха есенната визита в Своге, но днес ще поведат атаката на еделвайсите



Тази зима „Вихрен“ продължава да нагажда състава си, макар че бяло-зелените не бяха толкова активни на трансферния пазар, колкото през лятото, когато бяха взети двойно повече нови играчи. Преди 6 месеца обаче хората на Борислав Кьосев навъртяха 4 победи в спарингите, които предхождаха отличния старт в шампионата на Втора лига, за да се озоват санданчани в топ 4 на класирането, докато сега първият успех в проверките дойде едва от 4-ия опит срещу „Кюстендил“ с четири безответни гола. Очаква се в днешния ранен следобед срещу „Спортист“, след официалното представяне на пролетната формация, старшията Кьосев да тества в игрова обстановка онези 11, с които смята да започне срещу дубъла на ЦСКА идната неделя. В състава на вихренци всички налични играчи са на линия, след като се очаква завръщането в строя на френския таран с алжирски корени Уасим Ауахрия, който пропусна мача с кюстендилци заради лек здравословен проблем.

СТАНЧО СТАНЧЕВ