Вкараха в ареста в Кюстендил германски гражданин, издирван за бягство от затвора

Окръжна прокуратура – Кюстендил образува преписка след постъпили материали от Граничен полицейски участък – Гюешево, касаещи гражданин на Германия. В края на миналата седмица мъжът е пристигнал на ГКПП – Гюешево с управлявания от него лек автомобил с германски регистрационни номера за излизане от България. При извършената гранична проверка е установено, че има ХИТ (съвпадение) с информация, въведена в Шенгенска информационна система с държава инициатор Германия – мярка ,,лице за арест с цел предаване или екстрадиране“.

С постановление от Окръжна прокуратура – Кюстендил мъжът е задържан за срок до 72 часа на основание Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест, която е издадена от прокуратурата в гр. Саарбрюкен, Германия. Същият се издирва за бягство от затвора, след като е бил осъден с влязла в сила присъда на 6 години и 8 месеца „лишаване от свобода“ за трафик на наркотични вещества, рекет и изнудване, и за подправка на административни документи с цел продажба.

Окръжна прокуратура – Кюстендил внесе в съда искане за задържането на В.М. Предстои произнасянето на съда.

