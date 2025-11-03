Вкарват камера робот във ВиК мрежата, за да търси незаконни отклонения в кюстендилското с. Цървеняно, 100 дни жителите са без вода

Камера робот ще провери за незаконни отклонения и запушвания по ВиК мрежата в кюстендилското с. Цървеняно, където домакинства са без вода 110 дни. Преди месец жителите излязоха на протест до пътя Кюстендил-София. Техниката, която ще провери за незаконни водохващания, вече е поръчана от общината, каза за БНР кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов.

Постоянното население на Цървеняно е 50-60 жители по документи, а с такива без адресна регистрация – 240. Всяка от махалите има отделен каптаж. Заради остарелия водопровод, който аварира често, водата не стига до къщите и домакинствата.

Експерти са огледали терена, набелязано е трасето за прокарване на нов водопровод – към 800 м, но трябва да се осигури финансиране. Затова потърпевшите домакинства настояват новият водопровод и нов резервоар да бъдат включени в бюджета на общината за 2026 год., за да има гаранции, че това ще се реализира.

„Чакаме да дойде камера робот, която може да влезе през водопровода и да види има ли незаконни отклонения, има ли запушвания, има ли аварии. Според мен в селото има вода. Просто хидравликата не е настроена на мрежата и някъде има запушване или авария. Това е моето мнение. Въпросът е правилно да се разпределя. Всички имаме интерес да се реши казуса“, казва жител на с. Цървеняно.