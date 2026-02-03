ВКС потвърди условната присъда на бившия шеф на КАТ-Благоевград Данаил Стоицов за престъпления по служба

С Решение на Върховния касационен съд е потвърдена присъдата за незаконно държане на оръжие и боеприпаси, както и за нарушаване на служебните отношения с цел набавяне на облага, от което са настъпили значителни вредни последици, извършени от полицай, който заемал отговорно служебно положение.

Осъденият е бил привлечен към наказателна отговорност и предаден на съд с обвинителен акт на Окръжната прокуратура, съобщиха от обвинението. От 2016 г. той е заемал длъжността „главен инспектор“ – началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР-Благоевград.

В задълженията му влизали ръководство, организация, контрол и оценка на дейността на служителите в сектора, както и отговорност за материалната база и активите.

През периода от март 2018 г. до 22 май 2018 г. в служебния си кабинет той незаконно държал огнестрелно оръжие – пистолет и боеприпаси – 43 броя патрони. Оръжието и боеприпасите били собственост на частно лице и се съхранявали от осъдения в нарушение на правилата на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

В качеството си на началник сектор „Пътна полиция“ в отдел „Охранителна полиция“ той е имал множество и разнородни отговорности, включително организиране, ръководене и контрол на цялостната дейност на сектора по осигуряване безопасността на движението.

В периода от 16 февруари до 4 май 2018 г. той, в качеството си на длъжностно лице, многократно нарушавал и не изпълнявал служебните си задължения. Разпореждал съпровождане със служебен специализиран автомобил на МВР на тежкотоварна и извънгабаритна техника, превозвана от търговско дружество по републиканската и общинската пътна мрежа на територията на област Благоевград.

Това се е извършвало без изискуемите разрешения, надлежно издадени от Агенция „Пътна инфраструктура“ и съответните общински администрации, без заплащане на дължимите такси и разходи и без сключени договори. Наред с това осъденият отклонил автопатрул от основните им задачи по осигуряване безопасността на движението.

С действията си той е целял набавяне на облага за търговски дружества чрез незаплащане на пътни и административни такси, в резултат на което са настъпили значителни вредни последици за държавата, в частност за Агенция „Пътна инфраструктура“ и МВР – от имуществен и неимуществен характер.

Била е увредена административната дейност на двете ведомства, компрометиран е авторитетът на контролните органи и са ощетени техните бюджети. В качеството си на длъжностно лице осъденият е поискал и приел от различни лица парични суми, за да извърши действия и е извършил действие по служба, свързани с реда за издаване на табели с регистрационни номера.

В тази част е постановена оправдателна присъда за подкуп и е прието, че се касае за тежко дисциплинарно нарушение. Подаден е бил въззивен протест от Окръжна прокуратура – Благоевград относно оправдателната част, който е поддържан от компетентната прокуратура.

Върховният касационен съд остави в сила решението на Софийския апелативен съд, с което е потвърдена присъдата на Окръжен съд-Благоевград и е наложено наказание 2 години лишаване от свобода, чието изпълнение е отложено за срок от 3 години.

На мъжа е наложено дисциплинарно наказание „уволнение”, като служебното му правоотношение с МВР е прекратено.