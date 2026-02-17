ВКУСОВЕ ОТ ЦЯЛ СВЯТ! Родопски клин, баница с пастърма, люта супа от кокосови орехи, тиква, пълнена с ядки, ориз и мед, сред атракциите на кулинарен фестивал в АУБ

Родопски клин, баница с пастърма, ямайска люта супа от кокосови орехи, арменски специалитет – тиква, пълнена с ориз, мед и ядки, бяха част от международното меню на кулинарен фестивал в Американския университет в Благоевград.
Като част от традиционната международна седмица, посветена на многообразието и културния обмен, АУБ бе арена на предизвикателства, емоции, споделени преживявания и дух на екипност и сплотеност.
Програмата включваше интерактивни формати, които насърчиха студентите да опознаят различни традиции, истории и гледни точки. Така например чрез проведената „Вечер на културните легенди и фолклорни традиции” участниците научиха как митовете и фолклорните истории оживяват в изкуството, литературата, музиката и други артистични форми.
Под мотото „Разшифровай кодовете, открий културите“ студентите се потопиха в тематичен Escape Room. Екипите разрешаваха загадки и разкриваха културни символи, традиции и истории. Форматът съчетава логика, работа в екип и културно познание.
Седмицата продължи с куиз вечер, динамична викторина и завърши с традиционния фестивал на кулинарията и танците. Това бе кулминацията на инициативите и празник, на който студентите от 19 националности показаха уникалната кухня и традиционни танци и костюми на своята култура. Те приготвиха и представиха множество ястия и ги споделяха със своите състуденти, гостите и общността на АУБ. Спортната зала на университета се изпълни с аромат, ритми и вкусове от цял свят, а присъстващите се насладиха на разнообразни вкусове.
Албански Petulla /понички/ и сос с мляко, яйца, чушки, домати, сирене, турска баклава, локум, бюрек, руски пелмени и палачинки, грузински ролца от патладжани бяха само част от представените кулинарни изкушения. С екзотичен вкус се откроиха арменската тиква, пълнена с ориз, мед и ядки, монголското ястие със свинско и телешко, сирийското пиле с ориз, нигерийската закуска „Чинчин“…
Разбира се, подобен фестивал нямаше как да мине и без гръцки гироси, северномакедонски айвар, реване, украинските палачинки с картофи, бонбони и шоколад от Казахстан, американската люта супа със свинско.
За първа година в празника се включи и Ямайка. Островната държава в Северна Америка бе представена от първокурсничката по математика и физика София, която бе приготвила пудинг от сладки картофи и люта супа от кокосови орехи, а на щанда бе поставен портрет на ямайския певец, китарист и автор на песни Боб Марли. Попитана от репортер на „Струма“ как и защо е избрала да дойде в страната ни и конкретно в Благоевград, София, знаеща няколко думи на родния ни език, сподели, че всъщност е родена в Америка, баща й е от Ямайка, майки й е от Благоевград и през годините не един път е пребивала в областния център на Пиринско.
Погледите отдалече привличаше българският щанд с общо 24-ма представители. Като част от университетския клуб на народни танци „Самодива“, 11 от студентите бяха в народни носии.
„Тази година решихме да направим баница и мусака. Имаме и боза, айрян, бял домашен хляб и суджук”, обясни говорителят на групата Деница Александрова, която е и президент на „Самодива“.
Малко преди началото доброволци, участващи в организацията, обясниха, че всъщност на фестивала не се представят държави, а националности и етноси. Така например под наименованието Mediterranean /средиземноморски/ бяха обединени Италия, Португалия и Испания. За първа година имаше и щанд „Помак“ на студенти българомохамедани, които бяха оформили впечатляващ кът с народни носии и ястия като баница клин, характерна за Родопите, качамак, питка с пастърма, мекици, за десерт тиква, пататник, сушени плодове.
Че е донесла собствената си носия и имат приготвена презентация, за да запознаят посетителите с всеки елемент от традиционните облекла, сподели Шерифе Туфан от с. Корница, община Гоце Делчев. Изабела Чакърова от с. Беслен, община Хаджидимово, с усмивка допълни, че догодина ще поканят гелина, както се наричат изрисуваните булки в с. Рибново.
Също за първа година бе обособено място и за етническата група узбеки, които представиха ястия с картофи, ориз, телешко…
Участниците и гостите поздрави деканът на студентите в АУБ Сабина А. Вийн. На сцената бяха поканени и многолюдните доброволци от почетното общество Phi Beta Delta, което организира фестивала, след което започна волната програма. Първи под светлините на прожекторите застана тимът на Албания, подкрепян от мощна агитка, а още с началото на ритмите част от публиката стана на крака.
С изключителна динамика, ефектни скокове и атрактивни елементи бе наситена и хореографията на Грузия. Бурни аплодисменти заслужи и подготвяната от началото на академичната година копаница на българския отбор, а също и представителката на Сирия, която се изяви като професионална бели денс танцьорка.
Присъстващите имаха възможност да опитат от разнообразните и многобройни кулинарни изкушения, а фестивалът бе своеобразно пътешествие на сетивата.
Международната седмица е част от усилията на АУБ да насърчава междукултурния диалог и да създава среда, в която различията се превръщат в свързващи мостове.
СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА