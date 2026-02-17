ВКУСОВЕ ОТ ЦЯЛ СВЯТ! Родопски клин, баница с пастърма, люта супа от кокосови орехи, тиква, пълнена с ядки, ориз и мед, сред атракциите на кулинарен фестивал в АУБ

Родопски клин, баница с пастърма, ямайска люта супа от кокосови орехи, арменски специалитет – тиква, пълнена с ориз, мед и ядки, бяха част от международното меню на кулинарен фестивал в Американския университет в Благоевград.

Като част от традиционната международна седмица, посветена на многообразието и културния обмен, АУБ бе арена на предизвикателства, емоции, споделени преживявания и дух на екипност и сплотеност.

Програмата включваше интерактивни формати, които насърчиха студентите да опознаят различни традиции, истории и гледни точки. Така например чрез проведената „Вечер на културните легенди и фолклорни традиции” участниците научиха как митовете и фолклорните истории оживяват в изкуството, литературата, музиката и други артистични форми.

Под мотото „Разшифровай кодовете, открий културите“ студентите се потопиха в тематичен Escape Room. Екипите разрешаваха загадки и разкриваха културни символи, традиции и истории. Форматът съчетава логика, работа в екип и културно познание.

Седмицата продължи с куиз вечер, динамична викторина и завърши с традиционния фестивал на кулинарията и танците. Това бе кулминацията на инициативите и празник, на който студентите от 19 националности показаха уникалната кухня и традиционни танци и костюми на своята култура. Те приготвиха и представиха множество ястия и ги споделяха със своите състуденти, гостите и общността на АУБ. Спортната зала на университета се изпълни с аромат, ритми и вкусове от цял свят, а присъстващите се насладиха на разнообразни вкусове.

Представителите на Албания Представителите на България Представителите на етноса узбек Представителите на Украйна Представителите на Турция Представителите на Русия

Представителите на Северна Македония Представителите на Нигерия Представителите на Латвия

Албански Petulla /понички/ и сос с мляко, яйца, чушки, домати, сирене, турска баклава, локум, бюрек, руски пелмени и палачинки, грузински ролца от патладжани бяха само част от представените кулинарни изкушения. С екзотичен вкус се откроиха арменската тиква, пълнена с ориз, мед и ядки, монголското ястие със свинско и телешко, сирийското пиле с ориз, нигерийската закуска „Чинчин“…

София от Ямайка /вдясно/ с приятелка

.Студентка от Гърция бе приготвила вкусни гироси Тимът на Казахстан

Разбира се, подобен фестивал нямаше как да мине и без гръцки гироси, северномакедонски айвар, реване, украинските палачинки с картофи, бонбони и шоколад от Казахстан, американската люта супа със свинско.

Китният и пъстър щанд на студенти българомохамедани Мощната група от Грузия Представителите на Америка Представителите на Сирия

За първа година в празника се включи и Ямайка. Островната държава в Северна Америка бе представена от първокурсничката по математика и физика София, която бе приготвила пудинг от сладки картофи и люта супа от кокосови орехи, а на щанда бе поставен портрет на ямайския певец, китарист и автор на песни Боб Марли. Попитана от репортер на „Струма“ как и защо е избрала да дойде в страната ни и конкретно в Благоевград, София, знаеща няколко думи на родния ни език, сподели, че всъщност е родена в Америка, баща й е от Ямайка, майки й е от Благоевград и през годините не един път е пребивала в областния център на Пиринско.

Моменти от програмата и публиката, която изпълни спортната зала, а всички присъстващи имаха възможност да опитат от разнообразните ястия

Погледите отдалече привличаше българският щанд с общо 24-ма представители. Като част от университетския клуб на народни танци „Самодива“, 11 от студентите бяха в народни носии.

„Тази година решихме да направим баница и мусака. Имаме и боза, айрян, бял домашен хляб и суджук”, обясни говорителят на групата Деница Александрова, която е и президент на „Самодива“.

Малко преди началото доброволци, участващи в организацията, обясниха, че всъщност на фестивала не се представят държави, а националности и етноси. Така например под наименованието Mediterranean /средиземноморски/ бяха обединени Италия, Португалия и Испания. За първа година имаше и щанд „Помак“ на студенти българомохамедани, които бяха оформили впечатляващ кът с народни носии и ястия като баница клин, характерна за Родопите, качамак, питка с пастърма, мекици, за десерт тиква, пататник, сушени плодове.

Че е донесла собствената си носия и имат приготвена презентация, за да запознаят посетителите с всеки елемент от традиционните облекла, сподели Шерифе Туфан от с. Корница, община Гоце Делчев. Изабела Чакърова от с. Беслен, община Хаджидимово, с усмивка допълни, че догодина ще поканят гелина, както се наричат изрисуваните булки в с. Рибново.

Също за първа година бе обособено място и за етническата група узбеки, които представиха ястия с картофи, ориз, телешко…

Участниците и гостите поздрави деканът на студентите в АУБ Сабина А. Вийн. На сцената бяха поканени и многолюдните доброволци от почетното общество Phi Beta Delta, което организира фестивала, след което започна волната програма. Първи под светлините на прожекторите застана тимът на Албания, подкрепян от мощна агитка, а още с началото на ритмите част от публиката стана на крака.

С изключителна динамика, ефектни скокове и атрактивни елементи бе наситена и хореографията на Грузия. Бурни аплодисменти заслужи и подготвяната от началото на академичната година копаница на българския отбор, а също и представителката на Сирия, която се изяви като професионална бели денс танцьорка.

Присъстващите имаха възможност да опитат от разнообразните и многобройни кулинарни изкушения, а фестивалът бе своеобразно пътешествие на сетивата.

Международната седмица е част от усилията на АУБ да насърчава междукултурния диалог и да създава среда, в която различията се превръщат в свързващи мостове.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА