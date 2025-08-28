ВК „Пирин“ /Рз/ започна подготовка в пълния си блясък с кондиционен треньор брата на екснационалката Д. Рабаджиева

Волейболният „Пирин“ /Рз/ започна подготовка за предстоящия сезон в суперлигата на стадион „Септември“ в пълния си блясък, с половин дузина нови попълнения и седем младоци от школата. Начело на отбора остава Благовест Катранджиев, на когото клубното ръководство гласува доверие след непланираното 9-о място в редовния сезон на отминалата кампания и отпадането от шампионските плейофи. За кондиционната и физическа форма на играчите ще се грижи Стойчо Рабаджиев, брат на бившата националка Добрияна Рабаджиева.

Запазен бе до голяма степен гръбнакът на отбора от предната кампания в лицето на играещия пом. треньор Костадин Гаджанов, топ стрелеца Мариян Наков, либерото Дафин Коцаков, а допълнителна класа и опит се очаква да внесат възвръщенецът Любомир Агонцев и племенникът на легендата Борислав Кьосев – Златко. Останалата част от селекцията се гради изцяло около юношеските национали в различните възрасти Любомир Златков от ЦСКА, Николай Миховски от „Монтана“, Константин Манолев от „Раковски“, шампиона с „Левски“ Костадин Козелов, изкарал пролетта под наем в „Хебър“, и Александър Стоянов от „Звездец“ /Горна Малина/. Място в състава си гарантираха с изявите през последната година Теодор Каменов, Вилиан Хаджиев и местният кадър Христо Манов.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





