Владислав Масларски и Иван Палев спечелиха риболовно състезание в Разлог

”С въдица, не с телефон в ръка“: 38 малки рибари участваха в първото риболовно състезание в Разлог.

Владислав Масларски и Иван Палев уловиха най-много риби и спечелиха първите места в техните възрастови категории.

Езерото при Саровица в Разлог се оживи от десетки риболовци, които замениха телефоните – с въдица. Събитието се организира от „Рибарско сдружение 2024“ и Община Разлог, под патронажа на кмета на община Разлог Красимир Герчев.

38 малки риболовци оставиха телефоните си, за да участват в уникалното състезание, посветено на любовта към природата, да усетят красотата на спортния риболов, да прекарат повече време на открито, да се забавляват сред приятели.

„Наслука!“ – пожела зам.- кметът Гергана Костова, която откри състезанието и подчерта, че ”С въдица, не с телефон в ръка“ ще се проведе по точно определен регламент, а всички уловени риби ще се пускат живи обратно във водата на принципа „хвани и пусни”.

„Мили деца, – каза тя, – предстои ви истински празник и истинско предизвикателство сред природата. Пожелавам ви да го изпълните с усмивки, спортен дух и нови приятелства.“

38 участници бяха разпределени в две категории от Марин Петков, представител на „Рибарско сдружение 2024“ : риболов с изкуствени примамки (спининг)- деца от 7 до 12 години; риболов с изкуствени примамки (спининг) – деца от 13 до 16 години.

За всяка уловена риба се получава по една точка. При всяка уловена риба се уведомява съдията на сектора, който записва улова. При равенство в резултата се взима предвид най – голямата уловена риба. Всички уловени риби се пускат живи обратно във водата на принципа „хвани и пусни”, за да съхраним природата и рибното богатство.

Най-добре в състезанието от 7 до 12 години се представиха Владислав Масларски – 1 място, Николай Шопов – 2 място, Мартин Джупанов – 3 място.

На първо място във възрастовата група на рибарите от 13 до 16 години се класира Иван Палев, на второ и трето място са съответно Георги Боризанов и Николай Кокарешков.

Всички участници бяха поощрени с риболовни примамки, победителите получиха специални риболовни принадлежности.

Първото риболовно състезание в Разлог ”С въдица, не с телефон в ръка“ превърна езерото при Саровица в училище по риболов и спортменство, предизвика много радост и усмивки, провокира спортния дух на децата, даде им мигове на щастие сред природата и нови приятели.





