Властта в Пиринско инвестира в имоти в  София и Гърция, само ректорът на ЮЗУ се бръкнал за 113 кв. м в Благоевград, кредитите малко, спестяванията – доста

Евродепутатът А. Новаков, шефът на ЮЗДП В. Чамбов, управителят на СБАЛО д-р Т. Велчев сред новодомците в столицата, д-р Р. Кондев с най-скъпата кола
Областният лидер на ГЕРБ в Благоевград Андрей Новаков, който е евродепутат, е купил миналата година апартамент в София срещу 314 900 лв. и опел за 3000 лв. Жилището е записано на дъщеря му Ема, която е и голямата му слабост. Парите са от трудови доходи, както Новаков е посочил в годишната си декларация пред КПК.
Извън покупките Новаков продължава да държи 2 апартамента под наем – от 130 кв.м в София и 50 кв.м в Брюксел, за които плаща съответно 18 768 лв. и 27 600 лв. наеми. След инвестицията в българската столица банковите му сметки са се стопили до 18 100 евро, плаща и лизинг за кола от 153 433 лв. В графата „Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, в това число и криптовалути“ Новаков е декларирал 145 000 евро.
Заплатата му в ЕП е 192 000 лв., което е 16 000 лв. месечно, но е получил през 2004 г. и 28 889 лв. лихви от инвестиционен фонд.
Апартаментът в София е и най-голямата инвестиция, направена от хората във властта от Пиринско миналата година.
Бившият подуправител на БНБ, ексдепутат от Благоевград и преподавател в АУБ Андрей Гюров, например, не е направил инвестиция за лев. Той е декларирал апартамент в Благоевград от 103 кв.м и 2 в София, които дели със съпругата си Станислава, както и дял от нива от 5 дка в Благоевград, автомобил БВМ и мотоциклет, също поделени със съпругата му. Гюров е спестил 265 000 в левове и евро в банка, а Станислава – само 1000 лв. Съпругът й има вземане в размер на 85 000 евро по договор за сътрудничество и съвместна дейност, а за 2024 г. е декларирал 158 915 лв. от заплати и още 29 000 лв. други приходи. В отделна декларация бившият банкер е посочил, че до 7 ноември 2024 г. е бил член на СД на „Дружество за касови услуги“ АД, след което е освободен.
Бившата директорка на Младежкия дом в Якоруда Сабрие Сапунджиева, която наскоро бе освободена от Комисията за защита от дискриминацията, където работеше като комисар срещу годишна заплата от 165 993 лв., миналата година си е купила гараж в София за 25 000 лв. Със съпруга й Ибрахим имат общо 318 000 евро и 75 000 лв., а в банка държат близо 200 000 лв.
Директорът на здравната каса в Благоевград д-р Ивайло Димитров е декларирал 96 900 лв. и 77 000 евро, а за съпругата си Мариела е вписал като налични и в банка 171 000 лв. и 35 000 евро. На фона на предишните обявени заплати тази на д-р Димитров е доста скромна – едва 65 782 лв. годишно, а от страна на съпругата му в семейната хазна са постъпили още 49 000 лв. от заплата и пенсия.
Директорът на РЗИ Благоевград д-р Калоян Калоянов е с 2 апартамента в Благоевград и дял от къща в с. Годлево и 18 000 лв. на влог. Връща кредит от 16 000 лв. с 60 522 лв. годишна заплата и още 13 000 лв. други приходи.
Областният управител на Благоевград и бивш депутат Георги Динев е сред доста имотните – има къща с двор в Петрич, а съпругата му Теодора е с магазин и 3 апартамента, пак в Петрич. Като налични Динев е декларирал 10 000 лв. за себе си и 3000 лв. за съпругата му, а в банкови влогове само тя държи 20 000 евро и 10 000 лв. Семейството връща 3 кредита за общо 105 000 лв. Заплатата на губернатора е 45 193 лв., а на Теодора Динева годишният приход е 52 000 лв.
Зам. областният управител Христо Ангелов е ограничил декларацията си до попълване на 2 графи – 45 000 лв. налични, при годишна заплата в същия размер.
Друг жител на областта с висок пост е бившият адвокат в Сандански Георги Баханов, който от години е член на ЦИК. В неговата декларация е вписана „Тойота Корола”, на цена 49 226 лв., която изплаща по договор за лизинг, както и 110 000 лв. в банка, а на съпругата му Славка – 45 000 лв. Семейството има и задължения – 134 277 лв. по жилищен кредит и 18 490 лв. по лизинга, които връщат със заплатата на Баханов, възлизаща на 159 916 лв., или 13 326 лв. месечно.
Ректорът на Югозападния университет Николай Марин е сред инвестиралите в земя миналата година – със съпругата му Мария си купили парцел от 113 кв.м в Благоевград. В наличност двамата имат 71 700 лв., в банка – 124 000 лв., връщат и кредит от 183 000 лв. Заплатата на Марин в ЮЗУ е 73 085 лв. /малко над 6000 лв. месечно/, има и още 70 000 лв. от други дейности.
Лекарите в областта също не са сред бедняците.
Изпълнителният директор на МБАЛ – Благоевград д-р Димитър Димитров е с 2 къщи в Разлог, апартамент и парцел в София, плюс 2 коли – „Шкода” и „Мерцедес”. В декларацията му са вписани 224 000 лв. налични, които са посочени и като банкови влогове. Заплатата на д-р Димитров е 161 457 лв. /13 455 лв. на месец/, подпомогнати от още 19 000 лв. други приходи.
Управителят на СБАЛО „Св. Мина“ и бивш общински съветник в Благоевград д-р Теодор Велчев е сред новодомците – миналата година със съпругата му Станислава Арабаджиева са купили апартамент в София за 230 000 лв. с бонус паркомясто. На влог Димитров държи около 270 000 лв., а връща 315 000 лв. кредит. Заплатата му в бившия онкодиспансер е 94 563 лв. /7880 лв. месечно/, има и 27 274 лв. от друга дейност, а съпругата му, която е прокурор, е с годишен приход над 123 000 лв.
Колегата му в СБАЛПФЗ /болницата по фтизиатрия/ д-р Владимир Пандев е може би най-бедният в бялата лекарска гилдия – с 24 000 лв. на влог, 20 000 лв. потребителски кредит и годишна заплата от 93 000 лв. /7750 лв. месечно/, към които съпругата му е добавила през 2024 г. 44 000 лв.
И.д. на МБАЛ „Пулс” д-р Добромир Илковски е с 19 000 лв. налични и 15 600 лв. в банка, както и с 30 000 лв. в инвестиционни и пенсионни фондове. Връща кредит от 213 000 лв. Заплатата му е 80 939 лв. /6745 лв. месечно/, има и още 58 000 лв. от други дейности.
Управителят на СБР „Ванга“ в Петрич д-р Румен Кондев е инвестирал в гръцкия курорт Аспровалта, където срещу 38 400 лв. си е купил парцел от 233 кв.м, най-вероятно, за да строи. Взел си е и „Хюндай” за 9240 лв., но колата му е излязла без пари, защото е продал „Мерцедес” за 9500 лв. Д-р Кондев има 140 000 лв. налични, годишна заплата от 110 500 лв. /9200 лв. месечно/ и 30 000 лв. от друга дейност.
Управителят на МБАЛ „Югозападна болница“ ООД д-р Илия Тонев е с 347 000 лв. в банка, 32 950 лв. във фондове и впечатляваща годишна заплата от 172 882 лв. /14 405 лв. на месец/.
За директора на Югозападното държавно предприятие Валентин Чамбов със сигурност 2004 г. е била година на инвестициите – доста и разнопосочни. Миналата година със съпругата му Мария са купили апартамент в София за 84 000 лв. /имат общо 3/, гараж в столицата, студио в Гърция, за което са броили 78 300 лв., и „Ягуар” за 6200 лв. Семейството има и магазин в Гоце Делчев, откъдето е Чамбов. Разполага със 7000 лв. налични и 118 000 лв. в банка и плаща лизинг от 25 000 лв. за купена по-рано тойота. Заплатата на Чамбов начело на държавното предприятие е 140 649 лв. /11 720 лв. месечно/, а на съпругата му – 42 000 лв.
ВАНЯ СИМЕОНОВА