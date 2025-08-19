Властта в Пиринско инвестира в имоти в  София и Гърция, само ректорът на ЮЗУ се бръкнал за 113 кв. м в Благоевград, кредитите малко, спестяванията – доста

Евродепутатът А. Новаков, шефът на ЮЗДП В. Чамбов, управителят на СБАЛО д-р Т. Велчев сред новодомците в столицата, д-р Р. Кондев с най-скъпата кола

Областният лидер на ГЕРБ в Благоевград Андрей Новаков, който е евродепутат, е купил миналата година апартамент в София срещу 314 900 лв. и опел за 3000 лв. Жилището е записано на дъщеря му Ема, която е и голямата му слабост. Парите са от трудови доходи, както Новаков е посочил в годишната си декларация пред КПК.

Извън покупките Новаков продължава да държи 2 апартамента под наем – от 130 кв.м в София и 50 кв.м в Брюксел, за които плаща съответно 18 768 лв. и 27 600 лв. наеми. След инвестицията в българската столица банковите му сметки са се стопили до 18 100 евро, плаща и лизинг за кола от 153 433 лв. В графата „Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, в това число и криптовалути“ Новаков е декларирал 145 000 евро.

Заплатата му в ЕП е 192 000 лв., което е 16 000 лв. месечно, но е получил през 2004 г. и 28 889 лв. лихви от инвестиционен фонд.

Апартаментът в София е и най-голямата инвестиция, направена от хората във властта от Пиринско миналата година.

Бившият подуправител на БНБ, ексдепутат от Благоевград и преподавател в АУБ Андрей Гюров, например, не е направил инвестиция за лев. Той е декларирал апартамент в Благоевград от 103 кв.м и 2 в София, които дели със съпругата си Станислава, както и дял от нива от 5 дка в Благоевград, автомобил БВМ и мотоциклет, също поделени със съпругата му. Гюров е спестил 265 000 в левове и евро в банка, а Станислава – само 1000 лв. Съпругът й има вземане в размер на 85 000 евро по договор за сътрудничество и съвместна дейност, а за 2024 г. е декларирал 158 915 лв. от заплати и още 29 000 лв. други приходи. В отделна декларация бившият банкер е посочил, че до 7 ноември 2024 г. е бил член на СД на „Дружество за касови услуги“ АД, след което е освободен.

А. Новаков А. Гюров С. Сапунджиева

Вл. Пандев Г. Баханов Г. Динев

Д. Илковски Ив. Димитров Ил. Тонев

К. Калоянов Н. Марин Р. Кондев

Т. Велчев Хр. Ангелов В. Чамбов





Бившата директорка на Младежкия дом в Якоруда Сабрие Сапунджиева, която наскоро бе освободена от Комисията за защита от дискриминацията, където работеше като комисар срещу годишна заплата от 165 993 лв., миналата година си е купила гараж в София за 25 000 лв. Със съпруга й Ибрахим имат общо 318 000 евро и 75 000 лв., а в банка държат близо 200 000 лв.

Директорът на здравната каса в Благоевград д-р Ивайло Димитров е декларирал 96 900 лв. и 77 000 евро, а за съпругата си Мариела е вписал като налични и в банка 171 000 лв. и 35 000 евро. На фона на предишните обявени заплати тази на д-р Димитров е доста скромна – едва 65 782 лв. годишно, а от страна на съпругата му в семейната хазна са постъпили още 49 000 лв. от заплата и пенсия.

Директорът на РЗИ Благоевград д-р Калоян Калоянов е с 2 апартамента в Благоевград и дял от къща в с. Годлево и 18 000 лв. на влог. Връща кредит от 16 000 лв. с 60 522 лв. годишна заплата и още 13 000 лв. други приходи.

Областният управител на Благоевград и бивш депутат Георги Динев е сред доста имотните – има къща с двор в Петрич, а съпругата му Теодора е с магазин и 3 апартамента, пак в Петрич. Като налични Динев е декларирал 10 000 лв. за себе си и 3000 лв. за съпругата му, а в банкови влогове само тя държи 20 000 евро и 10 000 лв. Семейството връща 3 кредита за общо 105 000 лв. Заплатата на губернатора е 45 193 лв., а на Теодора Динева годишният приход е 52 000 лв.

Зам. областният управител Христо Ангелов е ограничил декларацията си до попълване на 2 графи – 45 000 лв. налични, при годишна заплата в същия размер.

Друг жител на областта с висок пост е бившият адвокат в Сандански Георги Баханов, който от години е член на ЦИК. В неговата декларация е вписана „Тойота Корола”, на цена 49 226 лв., която изплаща по договор за лизинг, както и 110 000 лв. в банка, а на съпругата му Славка – 45 000 лв. Семейството има и задължения – 134 277 лв. по жилищен кредит и 18 490 лв. по лизинга, които връщат със заплатата на Баханов, възлизаща на 159 916 лв., или 13 326 лв. месечно.

Ректорът на Югозападния университет Николай Марин е сред инвестиралите в земя миналата година – със съпругата му Мария си купили парцел от 113 кв.м в Благоевград. В наличност двамата имат 71 700 лв., в банка – 124 000 лв., връщат и кредит от 183 000 лв. Заплатата на Марин в ЮЗУ е 73 085 лв. /малко над 6000 лв. месечно/, има и още 70 000 лв. от други дейности.

Лекарите в областта също не са сред бедняците.

Изпълнителният директор на МБАЛ – Благоевград д-р Димитър Димитров е с 2 къщи в Разлог, апартамент и парцел в София, плюс 2 коли – „Шкода” и „Мерцедес”. В декларацията му са вписани 224 000 лв. налични, които са посочени и като банкови влогове. Заплатата на д-р Димитров е 161 457 лв. /13 455 лв. на месец/, подпомогнати от още 19 000 лв. други приходи.

Управителят на СБАЛО „Св. Мина“ и бивш общински съветник в Благоевград д-р Теодор Велчев е сред новодомците – миналата година със съпругата му Станислава Арабаджиева са купили апартамент в София за 230 000 лв. с бонус паркомясто. На влог Димитров държи около 270 000 лв., а връща 315 000 лв. кредит. Заплатата му в бившия онкодиспансер е 94 563 лв. /7880 лв. месечно/, има и 27 274 лв. от друга дейност, а съпругата му, която е прокурор, е с годишен приход над 123 000 лв.

Колегата му в СБАЛПФЗ /болницата по фтизиатрия/ д-р Владимир Пандев е може би най-бедният в бялата лекарска гилдия – с 24 000 лв. на влог, 20 000 лв. потребителски кредит и годишна заплата от 93 000 лв. /7750 лв. месечно/, към които съпругата му е добавила през 2024 г. 44 000 лв.

И.д. на МБАЛ „Пулс” д-р Добромир Илковски е с 19 000 лв. налични и 15 600 лв. в банка, както и с 30 000 лв. в инвестиционни и пенсионни фондове. Връща кредит от 213 000 лв. Заплатата му е 80 939 лв. /6745 лв. месечно/, има и още 58 000 лв. от други дейности.

Управителят на СБР „Ванга“ в Петрич д-р Румен Кондев е инвестирал в гръцкия курорт Аспровалта, където срещу 38 400 лв. си е купил парцел от 233 кв.м, най-вероятно, за да строи. Взел си е и „Хюндай” за 9240 лв., но колата му е излязла без пари, защото е продал „Мерцедес” за 9500 лв. Д-р Кондев има 140 000 лв. налични, годишна заплата от 110 500 лв. /9200 лв. месечно/ и 30 000 лв. от друга дейност.

Управителят на МБАЛ „Югозападна болница“ ООД д-р Илия Тонев е с 347 000 лв. в банка, 32 950 лв. във фондове и впечатляваща годишна заплата от 172 882 лв. /14 405 лв. на месец/.

За директора на Югозападното държавно предприятие Валентин Чамбов със сигурност 2004 г. е била година на инвестициите – доста и разнопосочни. Миналата година със съпругата му Мария са купили апартамент в София за 84 000 лв. /имат общо 3/, гараж в столицата, студио в Гърция, за което са броили 78 300 лв., и „Ягуар” за 6200 лв. Семейството има и магазин в Гоце Делчев, откъдето е Чамбов. Разполага със 7000 лв. налични и 118 000 лв. в банка и плаща лизинг от 25 000 лв. за купена по-рано тойота. Заплатата на Чамбов начело на държавното предприятие е 140 649 лв. /11 720 лв. месечно/, а на съпругата му – 42 000 лв.

ВАНЯ СИМЕОНОВА





