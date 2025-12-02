Власт, синдикати и работодатели се срещат за Бюджет 2026

Ден след многохилядния протест в центъра на София срещу параметрите на Бюджет 2026, финансовият министър Теменужка Петкова, синдикати и работодатели сядат на една маса, за да обсъдят корекциите в бюджета за догодина.

Финансовият министър вече обяви, че план-сметката няма да бъде изтеглена от парламента, тъй като е приета на първо четене, а депутатите ще внесат промените като свои предложения за второ четене.

Синдикатите настояват за увеличение на заплатите в бюджетния сектор вместо с 5%, с 10 на сто. За това ще са нужни около 300 млн. евро допълнително. От бизнеса пък категорично искат отпадане на ръста на данък дивидент, както и въвеждането на задължителен софтуер за търговците. Очаква се

осигурителната тежест да се намали наполовина и да стане 1 процентен пункт.

Бюджетната процедура бе спряна от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов след протест в центъра на София.