Влахинска река пресъхна, РИОСВ „плаши“ със санкция до 10 000 лв. бивш зам. председател на БТПП и съветник на МС, получил за 20 г. милиони от „зелени субсидии“

Влахинска река пресъхна и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” санкционира собственик на един от МВЕЦ-овете за неосигуряването на минимални водни количества за нормалното функциониране на екосистемите след водохващането на централата. Това е отклонение от разрешителното за водовземане, издадено от БДЗБР на „Хидроекоенерго-Тас“ – гр. София и е административно нарушение по реда на чл. 200, ал. 1, т. 2 от Закона за водите. Той е в сила от 11.08.2006 г. и според текста, който ползва водни обекти, водностопански съоръжения и системи или изгражда такива без необходимото за това основание или в отклонение от предвидените условия в разрешителното, се наказва с глоба от 2000 лв. до 10 000 лв.

Обикновено, ако наскоро не е било установено друго подобно нарушение, санкцията за нарушителя е около долната граница, или 2000 лв.

Влахинска река, която е ляв приток на Струма, дълга е 27 км и минава през община Кресна, всъщност пресъхва не за пръв път. Неволите на пълноводната иначе водна артерия, спускаща се в стръмно ждрело от пиринския първенец връх Вихрен към Струма, започват преди повече от 20 г., когато тук е построена първата от общо 4-те МВЦ-а. Общата инсталирана мощност на техните турбини е близо 7 мегавата и само през 2014 г. тук са произведени над 29 000 мегаватчаса електроенергия, донесли на собствениците им близо 5 млн. лв. „зелени” субсидии.

Последиците за околната среда от този доходоносен бизнес са плачевни. След пускането в експлоатация на първите ВЕЦ през 2006 г. големи участъци от река Влахинска редовно пресъхват. Съхнат и крайречните гори. Популациите на балканската пъстърва, на редкия ручеен рак и на видрата са унищожени или стресирани, неблагоприятни ефекти има и за едрите бозайници. Напояването на околните градини също става проблемно.

През 2014 г. РИОСВ отряза искането на Стайков да разшири една от централите си на Влахинска река, но победата беше краткосрочна, до съдебното решение на АС – Благоевград Тодор Стайков Почти пресушено корито на р. Влахинска след водохващането на един от МВЕЦ-овете през септември 2015

Поречието на река Влахинска е включено в защитената зона „Кресна – Илинденци”, в която се концентрира уникално биологично разнообразие. Авторитетни учени отдавна алармират за неблагоприятните ефекти от построените там ВЕЦ-ове, но без резултат.

Пресушаването на реката е резултат от начина, по който работи една МВЕЦ. За да се гарантира редовно водоподаване и да се увеличи напорът на водите, реките се улавят в тръби някъде над ВЕЦ-а и се запращат към турбините. За по-бърза печалба обикновено цялата река се канализира и рибите остават на сухо, между камъните.

Най-долу по Влахинската река се намира МВЕЦ „Сокол“ на фирма „Бийстън енерджи“ АД. От 2008 до 2010 г. в съвета на директорите са бившият икономически министър Иван Пушкаров и Димитър Соколов – бивш заместник-министър на енергетиката и шеф на Комитета по енергетика, по-късно генерален директор на енергийния бизнес на „Мултигруп“. В момента фирмата се ръководи от Крум Гаврилов Радков, бивш местен кадър на държавната „Енергопроект“.

Нагоре по реката е ВЕЦ „Влахи“, собственост на „Снабдяване, заготовки и монтаж“ ООД на известния благоевградски приватизатор Иван Пишиев. На върха пък са двете централи на „Хидроекоенерго-Тас“ ЕООД с едноличен собственик на капитала Тодор Стайков. Играч в тютюневия бизнес, до 2009 г. Стайков заема престижната длъжност заместник– председател на Българската търговско-промишлена палата. Любопитна подробност в биографията му е, че още през 1991 г. той специализира бизнес лобизъм в САЩ. В периода 1990-1991 г. е съветник в Министерски съвет. Освен това е представител за България в американската фондация „Свободен конгрес”.

Около 2010 г. сигналите за отрицателен ефект от ВЕЦ-овете му върху реката започват да нагнетяват общественото мнение и през 2014 г. местните печелят малка победа – опитът да се удвои капацитета на МВЕЦ „Тас“ на Тодор Стайков е отрязан от РИОСВ – Благоевград. Екоинспекцията спира инвестиционното предложение, тъй като пораженията върху защитена зона „Кресна – Илинденци“ ще нараснат неприемливо с новите съоръжения. Според местните експерти реализирането на инвестиционното намерение ще доведе до значителна степен на увреждане и унищожаване на приоритетното за опазване природно местообитание на алувиални гори, както и на популация и местообитания на видовете видра и приоритетния за опазване ручеен рак, което противоречи на предмета и целите на опазване на защитена зона BG0000366 „Кресна-Илинденци”.

„Хидроекоенерго-Тас“ обжалва в Административния съд в Благоевград отказа на РИОСВ и привежда в своя подкрепа заключения на плеяда експерти, като доц. д-р Валентин Богоев, ръководител на Катедра по екология и опазване на природната среда на СУ, който е автор на няколко положителни ОВОС през 2005 и 2006 г. за малки ВЕЦ на Струма, както и за голф игрището край Разлог. На отсрещната свидетелска банка негови колеги от Националния природонаучен музей, от НПМ и Института за гората при БАН са категорични, че екосистемите на река Влахинска са тежко засегнати от работата на електроцентралите и разширение на съоръженията е недопустимо, но

Благоевградският административен съд се доверява на експертизата на д-р Богоев, отменя отказа на РИОСВ и задължава регионалната екоинспекция да се произнесе отново по казуса „съобразно мотивите в настоящето решение“. И в крайна сметка екоинспекцията е принудена да каже „да“ на намерението на Тодор Стайков да удвои добивите си от МВЕЦ-а.

Сега за това, че е пресушил за поредна година Влахинска река, той ще бъде „сурово“ наказан, вероятно с глоба от 2000 лв. А и 10 000 лв. да са, това едва ли ще го притесни, като се имат предвид „зелените“ субсидии, които Стайков и колегите му са получили за водните си централи и ще продължават да получават до пълното изчезване на водата от територията на страната.

ВАНЯ СИМЕОНОВА





