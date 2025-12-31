Влез в мислите му и остани там! 7 женски трика

Ако имате до себе си човек, когото цените и искате да задържите, вероятно тези 7 женски трика ще ви бъдат от помощ. Нека да видим какво ни съветват психолозите по въпроса с това как да приковем мъжкото внимание, в случай, че нещо напоследък ни се изплъзва.

Бъдете обрани, не се натрапвайте

Дори и да е много силно, трябва все пак успеете да потиснете желанието си да пишете на любимия си по десет пъти дневно. Разбира се, трудно е да се постигне, особено ако постоянно се чудите как е, какво мисли, какво прави, но от друга страна той трябва да чувства свободата си. Постоянният контрол и проява на чувства ще „задуши“ любовта му. Важно е да му дадете време да остане сам със себе си или с приятели. А и след това той ще има за какво да ви разказва за срещата.

Не бързайте към следващото ниво на отношения

Психолозите не препоръчват на дамите да бързат да развиват отношения и да преминават към следващите нива твърде бързо. Ако забавите в приемливи граници и не дадете на мъжа това, което иска, тогава той ще направи всичко възможно да го получи. И така автоматично ще го накарате да мисли постоянно за вас.

Сприятелете се с неговата среда

Всички средства са добри, щом се използват за постигането на добра цел. Ето защо е изключително важно жената да бъде в отлични отношения с обкръжението на своя любим. Намирането на общи неща с приятелите и родителите му ще има най-положителен ефект. Когато види, че любимата му е намерила общ език със семейството му, мъжът ще се почувства още по-близък с нея.

Изненадвайте го постоянно

Покажете своята индивидуалност. Известно е, че ако дамата, която не е като всички останали, бързо ще привлече и задържи интереса на този, от когото се интересува.

Умишлена провокация

Не става дума за шумни скандали, но пък този трик е чудесен, ако го приложите в интимната сфера. Общо взето трябва да повишите интензивността на страстите в леглото до краен предел, за да получите желания ефект. Така той не само ще мисли повече за вас си, но буквално ще ви жадува всяка секунда.

Не го закачайте за старите му връзки

Не ревнувайте от старите му приятелки. Не само, че е много глупаво да се тормозите за несъществуващи вече неща, но и ще опропасти връзката ви. Напълно изчистете ума си от подобни мисли и се радвайте на щастието да сте заедно.

Търпение

От всичко казано дотук, някак си изглежда твърде лесно да накарате вашия любим да мисли постоянно за вас. Всъщност, триковете работят, но дали всяка една от нас ще успее да ги приложи с лекота, е съвсем друг въпрос. За да постигнете максимален ефект, започнете първо с няколко, отработете ги и действайте смело напред.

Достатъчно е нещата да се случват, не е задължително да избухват като пожар незабавно. Огънят тлее и лека-полека и скоро ще получи нужната глътка кислород, която ще го накара да лумне.