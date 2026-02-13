Топ теми

Влекач прелетя над мантинелите на АМ „Струма“, удари кола

Влекач е преминал през мантинелите на магистрала „Струма“ и е ударил лек автомобил. Инцидентът е станал в посока София преди отбивката за Радомир, съобщиха шофьори.

При удара автомобилът се е ударил в еластичната ограда и се е преобърнал. По непотвърдена информация, няма сериозно пострадали. Нанесени са материални щети на колата. Повредена е и част от мантинелата. 

Движението при км 38 на АМ „Струма“ в двете посоки се осъществява с повишено внимание, уведомяват от АПИ. Движението към столицата е в активната лента, а в посока Благоевград е в аварийната лента. 

Шофьорите да се движат със съобразена скорост, като трафикът се регулира от „Пътна полиция“.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

