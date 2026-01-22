Влизат в мощна ера на изобилие: 5 зодии, на които им е писано да забогатеят през 2026 г.

През 2026 г. пет зодиакални знака ще навлязат в ера на богатство и изобилие. Според астролога Хелена Хатор на тези знаци „им е писано да бъдат богати през 2026 г.“, независимо дали става дума за буквални пари, или за умствената енергия и устрема, необходими за постигането и материализирането им.



Рак



С Юпитер във вашия знак в началото на годината, вие вече гледате на живота си през призмата на късмета. Това само ще привлече още повече богатство и изобилие, тъй като Юпитер ще навлезе във вашия втори дом на парите в края на юни 2026 г.



През тази година „личните ви доходи достигат ново ниво, каквото не сте виждали от 12 години“, обяснява Хатор. От получаване на предложения, които не можете да откажете, до неочаквано повишение – очаквайте животът ви да се преобърне към по-добро през 2026 г.



Лъв



От всички зодиакални знаци, според Хатор, „на вас ви е писано да бъдете най-богати“. Може да звучи твърде хубаво, за да е истина, но според астролога ще се освободите от „стари парадигми и всякакви нагласи за бедност“, които може да са ви възпирали да достигнете най-високия си потенциал.



Щом Юпитер, планетата на късмета, навлезе във вашия знак в края на юни, вашата нова ера на изобилие наистина започва. Безкрайни възможности ще се появят пред вас и вие ще поемете контрол над съдбата си.

Козирог



Вашата ера на богатство и изобилие започва през 2026 г., тъй като „ви е писано да достигнете до огромни пасивни доходи“, обяснява Хатор. „Това променя правилата на играта, когато става въпрос за инвестиции и споделени ресурси.“



С навлизането на Юпитер във вашия осми дом тази година, няма как да не забележите огромен излишък в портфейла си до края на 2026 г. Така че се наслаждавайте на късмета си! Богатството и изобилието са ваши. Докато продължавате да работите усилено, ще получите всичко, което някога сте искали, и дори повече.



Дева



Случващият се веднъж в живота съвпад на Сатурн и Нептун през февруари ще пренастрои финансите ви по значителен начин през 2026 г. Всъщност, според Хатор, това е годината, в която ще „намерите финансова свобода“.



Независимо дали чрез повишение в работата или чрез процъфтяващ бизнес, очаквайте да бъдете изключително успешни до края на 2026 г.



Риби



В миналото може да е било трудно, но се пригответе да спечелите много пари, тъй като през 2026 г. започва нова ера на богатство и изобилие. Сатурн във вашия първи дом „ви е изцедил“, казва Хатор. Но през февруари Сатурн навлиза в Овен, вашия втори дом, „и сега е готов да ви помогне да вземете парите“, добавя тя.



Съвпадът на Сатурн и Нептун през февруари е подходящо време за привличане на пари. Така че, ако сте си пожелавали повече, изчакайте. Сатурн е напът да ви ги достави.