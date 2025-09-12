Внасят вот на недоверие номер 5 към кабинета „Желязков“

Очаква се днес МЕЧ, ПП-ДБ и АПС да внесат в деловодството на парламента петия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“. Темата е „Вътрешен ред, правосъдие и завладяната държава“.



Другите две опозиционни парламентарни групи „Възраждане“ и „Величие“, които не участваха в подготовката на мотивите, заявиха че ще подкрепят вота. Предишните 4 опита за свалянето на правителството бяха неуспешни.

Първите два вота бяха инициирани от „Възраждане“ и МЕЧ, съответно „за несправяне в сектор „Външна политика“ и за „провал в борбата с корупцията“.

Третият, който не мина, беше за провал във фискалната политика, вносители отново бяха депутатите на „Възраждане“.

Четвъртият вот на недоверие беше внесен от „Величие“ на тема „Екология“, но отново претърпя провал при гласуването.





