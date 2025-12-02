Внезапно почина психиатърът в пернишката болница „Рахила Ангелова“ д-р Даниела Ангелова



Почина едва на 63 години един от най-отдадените и уважавани пернишки лекари д-р Даниела Ангелова. Тя бе началник на психиатричното отделение в МБАЛ „Рахила Ангелова“, с над 30 годишен стаж в здравното заведение. Д-р Ангелова е починала внезапно в съня си.

Д-р Ангелова е родена 21 април 1962 година. Започва работа в пернишката болница през 1986 г. Работила е като цехов лекар на здравен пункт, след това в Неврологично отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“, а от 1989 г. – в Психиатрично отделение, на което е началник от 2008 до 2024 г. След пенсионирането си, тя се връща да помага на колегите си на 4-часов работен ден.

Перничани я описват, като изключително мила, възпитана и добра лекарка и невероятен човек, помагала на хиляди хора в региона. Д-р Ангелова имаше и частна практика, кабинет, който бе отворен за всички хора особено след пандемията Ковид . Ангелова е семейна с две деца и внуци.

Погребението бе на централните гробища в Перник.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА