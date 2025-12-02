Топ теми

Внезапно почина психиатърът в пернишката болница „Рахила Ангелова“ д-р Даниела Ангелова

Дата:
от: Събития
Коментирай
( 529 )


Почина едва на 63 години един от най-отдадените и уважавани пернишки  лекари д-р Даниела Ангелова. Тя бе началник на психиатричното отделение в МБАЛ  „Рахила  Ангелова“, с над 30 годишен стаж в здравното заведение. Д-р Ангелова е починала внезапно в съня си. 

Д-р Ангелова е родена 21 април 1962 година. Започва работа в пернишката болница през 1986 г. Работила е като цехов лекар на здравен пункт, след това в Неврологично отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“, а от 1989 г. – в Психиатрично отделение, на което е началник от 2008 до 2024 г. След пенсионирането си, тя се връща да помага на колегите си на 4-часов работен ден. 

Перничани  я описват, като изключително мила, възпитана и добра лекарка и невероятен човек, помагала на хиляди хора в региона. Д-р Ангелова имаше и частна практика, кабинет, който бе отворен за всички хора особено след пандемията Ковид . Ангелова е семейна с две деца и внуци. 

Погребението бе на централните гробища в Перник.

  КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

Tags:

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *