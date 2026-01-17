Внесено е предложение Франция да напусне НАТО

Инициаторка е 34-годишната Клеманс Гет, зам-председател на Националното събрание и член на парламента от лявата партия „Непокорна Франция“, съобщи „Берлинер цайтунгт“.

Гет заявява, че напускането на НАТО отдавна е позиция на нейната партия. Дискусията обаче придобива нова актуалност в светлината на „умишленото решение на САЩ официално да се върнат към открита имперска политика“.

В подкрепа на позицията си Гет цитира редица конкретни примери: „незаконното отвличане на президента на Венецуела“ и заплахи срещу други суверенни държави, заплахи за анексиране на Гренландия, санкции срещу европейски служители, които настояват за регулиране на дейността на американските дигитални корпорации, и „хищнически търговски споразумения“, наложени на ЕС под натиск.

Тя също така дава примера с открито оркестрирана намеса в европейските избори в полза на крайната десница.

Всичко това, според младата депутатка Гет, показва, че САЩ „официално изоставят международното право и механизмите за колективна сигурност“ и на практика налагат на ЕС статута на васална държава. Това трябва спешно да бъде признато и „Съединените щати вече не трябва да се считат за съюзник“.

Напускането на НАТО би позволило на Франция „да възстанови военната и дипломатическата си независимост и отново да се превърне в необвързана сила“, обяснява Гет. Благодарение на ядрения си възпиращ потенциал, Франция в момента разполага със средствата самостоятелно да защитава територията и населението си.БГНЕС