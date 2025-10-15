ВНИМАНИЕ, ИЗМАМА! Фалшиви съдебни призовки с логото на ГДНП и „Европол“ искат 8500 евро глоба

В интернет се разпространяват фалшиви имейли със заглавие „Съдебни производства“. Измамниците се представят за служители на МВР и „Европол“ и използват логата на институциите, отличителния знак на полицията и подписа на бивш директор на Главна дирекция „Национална полиция (ГДНП), съобщиха от МВР на официалната си страница във „Фейсбук“.

В имейлите се твърди, че срещу получателя са повдигнати обвинения в киберпрестъпления, включително педофилия и детска порнография. Настоява се за плащане на глоба от 8500 евро, за да бъде „прекратено делото“ и изтрита чувствителна информация. Измамниците твърдят, че при отказ за сътрудничество получателят ще бъде осъден на лишаване от свобода и глоба до 420 хил. евро. В допълнение се отправят заплахи, че делото ще бъде публично разгласено „за назидание“.